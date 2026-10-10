António Dantas vence em Tenerife e Portugal soma três lugares no pódio europeu de longboard

António Dantas venceu o Socorro Classic, etapa do circuito europeu de longboard realizada na praia de El Socorro, em Los Realejos, na ilha espanhola de Tenerife. O português conquistou a competição masculina, concluída na quarta-feira, 7 de outubro, num balanço nacional que incluiu também os terceiros lugares de Frederico Carrilho e Raquel Bento.

Na final, Dantas superou o brasileiro Rodrigo Sphaier por uma diferença de apenas 0,55 pontos. O português somou 15,90, com as suas duas melhores ondas avaliadas em 8,15 e 7,75 pontos, enquanto o adversário terminou com 15,35, resultado de notas de 7,75 e 7,60.

O acesso à discussão pelo título tinha sido decidido num confronto entre portugueses. Dantas venceu Frederico Carrilho nas meias-finais, com 15,55 pontos contra 14,80, garantindo a presença na final e deixando o compatriota no terceiro lugar, a par do irlandês Tom Breen, eliminado por Sphaier na outra meia-final.

A vitória confirmou o desempenho de Dantas ao longo dos dois dias de competição, durante os quais venceu todas as mangas que disputou. Logo na jornada inaugural, o português tinha alcançado 16 pontos na primeira ronda, a melhor pontuação do dia na prova masculina. O triunfo em Tenerife valeu-lhe 1000 pontos para o ranking europeu.

Na competição feminina, Raquel Bento também chegou às meias-finais e terminou no terceiro lugar. A portuguesa somou 8,80 pontos no confronto com a francesa Margaux Vieuge, que obteve 10,75 e seguiu para a final. Vieuge acabaria por conquistar o título, superando a compatriota Canelle Lebreton, e venceu igualmente a categoria júnior feminina.

A passagem do European Tour of Longboard por Tenerife integrou a terceira edição do Socorro Classic, evento organizado pela Federação Canária de Surf que reúne provas de longboard, surf e bodyboard. A competição de longboard contou com 31 inscrições, distribuídas pelas categorias masculina e feminina, nos escalões open e júnior.