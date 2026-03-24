António Conceição: “Ganhei em todas as instâncias, mas perdi três anos de carreira”
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António Conceição: “Ganhei em todas as instâncias, mas perdi três anos de carreira”

Treinador português critica a morosidade da justiça no futebol após litígio com a federação dos Camarões e revela propostas recusadas no regresso ao mercado
Cecília Carmo
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António Conceição
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