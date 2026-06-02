Andreia Jacinto: “Está toda a gente focada no 1.º lugar do Grupo”

Em estágio na Cidade do Futebol, Andreia Jacinto assumiu a ambição da Equipa das Quinas, garantindo que Portugal está totalmente concentrado no encontro frente à Letónia, marcado para sexta-feira, no Estoril.A médio internacional portuguesa, escolhida para falar aos jornalistas no terceiro dia de trabalhos da Seleção, não escondeu a exigência interna do grupo orientado por Francisco Neto, numa fase decisiva da campanha europeia. Com quatro vitórias em outros tantos encontros, Portugal lidera isoladamente o Grupo 3 da Liga B e está a um passo de confirmar a promoção ao principal escalão da prova.“Só cheguei ontem, mas já está toda a gente muito concentrada no trabalho e a preparar o jogo de sexta-feira. Queremos estar no Estoril a ganhar à Letónia”, afirmou Andreia Jacinto, evidenciando a mentalidade competitiva do grupo nacional.A internacional portuguesa reconheceu, ainda assim, que esta é uma fase particularmente exigente da temporada, numa altura em que muitas jogadoras chegam ao estágio depois de meses intensos ao serviço dos clubes. Ainda assim, garante que o desgaste não altera o compromisso da equipa com os objetivos definidos.“É verdade que é uma data complicada, porque já estamos todas no final da nossa época de clubes, mas temos um objetivo pela frente, que é assegurar o primeiro lugar neste grupo. Estamos todas concentradas e preparadas da melhor forma para estes dois jogos”, explicou.O percurso irrepreensível de Portugal nesta edição da Nations League reforça a confiança do grupo. A Seleção soma quatro triunfos consecutivos e já garantiu a presença no play-off de acesso ao Mundial de 2027, competição que terá lugar no Brasil. Contudo, o pensamento permanece centrado no imediato e na possibilidade de concluir a fase de grupos sem perdas de pontos.A ambição de regressar à Liga A do futebol europeu feminino é assumida internamente como uma prioridade. Questionada sobre a pressão associada a esse objetivo, Andreia Jacinto admitiu que algumas jogadoras chegam ao estágio depois de momentos especiais ao serviço dos respetivos clubes — como Kika Nazareth, recentemente vencedora da Liga dos Campeões Feminina —, mas assegurou que o foco coletivo não se alterou.“A subida à Liga A é um objetivo que queremos concretizar e, a partir do momento em que entramos aqui, só pensamos em trabalhar. As celebrações já ficaram em casa”, afirmou a médio portuguesa.A preparação da Equipa das Quinas prossegue numa altura em que o grupo já se encontra completo. Kika Nazareth, Dolores Silva, Andreia Jacinto, Alice Marques e Nádia Gomes juntaram-se aos trabalhos após compromissos competitivos em Espanha e nos Estados Unidos, completando o lote de convocadas de Francisco Neto. As cinco jogadoras realizaram trabalho de recuperação ativa no ginásio, sem integrarem os exercícios de campo numa primeira fase.Além do foco na Seleção, Andreia Jacinto abordou também o momento da sua carreira e confirmou que o próximo passo profissional já está decidido, embora sem revelar, para já, o clube onde irá jogar na próxima temporada.“O meu objetivo é sempre continuar a evoluir a nível individual e depois ajudar a minha próxima equipa ao máximo. O meu futuro já está definido, mas ainda não é o momento de revelar”, disse, antecipando que o anúncio deverá acontecer “durante o mês de junho, talvez princípios de julho”.A médio, que se tem afirmado como uma das opções regulares no meio-campo da Seleção Nacional, atravessa um período de consolidação na carreira e vê os próximos meses como uma oportunidade para continuar a crescer, tanto no plano individual como coletivo, numa fase importante para o futebol feminino português.Portugal recebe a Letónia no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, no dia 5 de junho, às 20h00, antes de viajar para Tampere, onde defrontará a Finlândia a 9 de junho, às 18h00 (hora de Lisboa). A equipa orientada por Francisco Neto depende apenas de si para terminar no primeiro lugar do grupo e confirmar a promoção à Liga A da UEFA Nations League.Seleção feminina de futebol inicia qualificação para o Mundial-2027 com receção à Finlândia em Vizela.Luso-espanhola Pauleta entre as novidades na seleção feminina de futebol