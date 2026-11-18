Esta quinta-feira, o andebol do Sporting tem o primeiro teste na fase principal da Liga dos Campeões. Os leões enfrentam em casa, o Dínamo Bucareste (19h45), procurando cavalgar o feito conseguido na fase anterior. Graças ao apuramento com 11 pontos e cinco vitórias na primeira fase, o Sporting acumulou quatro pontos, entrando em lugar de apuramento na main round, com o primeiro lugar no emparelhamento. Um bom início, mas que terá de ser comprovado ante os romenos, vencedores de todos os troféus internos, mas que alcançaram apenas duas vitórias europeias o ano passado. Nesta fase, os leões estão em igualdade pontual com o Magdeburgo, campeão da Bundesliga e semifinalista da Liga dos Campeões, que é o próximo adversário, fora de casa. Também o Barcelona, campeão europeu, está no grupo do Sporting, o que, naturalmente, quase força os portugueses a terem vantagem nos confrontos com Dínamo Bucareste e, posteriormente, com o Kielce, da Polónia, e o GOG, líder no campeonato dinamarquês e candidato a ser surpresa na competição. Os leões venceram por duas vezes o GOG no Grupo D, por 43-33 e 37-35, garantindo assim o primeiro posto e os importantes quatro pontos.Não passa pela cabeça dos leões não chegar à fase a eliminar da prova, atendendo que o clube domina em território nacional, sendo tricampeão. Em 2025/26, o Sporting conquistou o triplete, juntou Taça e Supertaça à Liga. Não perdeu um único jogo o ano passado no campeonato passado e tanto em 2024/25 como 25/26 atingiu os quartos de final da Liga dos Campeões, o melhor resultado da história do andebol luso desde a reformulação do formato. Pode este ano ser tetracampeão, o que em Alvalade não se vê desde 1972.“Estamos familiarizados com o Dínamo, com quem já tivemos alguns embates, e sabemos que é um jogo difícil. Temos de dar primazia à defesa, que torna tudo mais fácil para nós”, explanou Edy Silva, pivô brasileiro de 28 anos, aos meios do clube. Efetivamente, os leões venceram os dois embates contra o adversário em 2025/26. Em 2024/25, o Sporting ganhou em casa, mas perdeu fora. Edy Silva descartou que este possa ser um encontro mais fácil do que os jogos com Magdeburgo ou Barcelona: “Não há um jogo fácil em que possamos relaxar, tem de ser máxima concentração em todos. Cada equipa exige muito mais de nós.”Apesar de líder no campeonato, a derrota com o FC Porto, no Dragão, foi um percalço que terá de ser avaliado à medida que as competições prossigam. Até aqui, Ricardo Costa tem conseguido manter estável uma estrutura leonina que, sabe-se já, vai perder cinco peças preponderantes. Esse, inequivocamente, será um dos méritos, uma vez que o rendimento tem sido profícuo apesar dos compromissos de mercado já ditarem uma realidade totalmente distinta para 2027/28. Os irmãos Kiko e Martim Costa são duas das principais referências ofensivas do andebol europeu, rumarão à Alemanha, ao Flensburgo, contrato que foi alinhavado ainda antes do término da temporada. Andre Kristensen, guarda-redes internacional norueguês que representa a equipa de andebol do Sporting desde 2022/23, tendo já superado a barreira dos 500 jogos, vai deixar o clube leonino no final da temporada, e assinou pelo HOJ até 2030, que desceu no verão ao II escalão do país escandinavo. Orri Thorkelsson, um dos pontas esquerdos leoninos, será jogador do Gummersbach, na Alemanha, já o brasileiro Edy Silva, pivô, foi anunciado pelo PSG, num contrato de dois anos. É a desintegração de um dos grandes projetos desportivos em Portugal. Ricardo Costa, à Imprensa, tem assinalado a construção de um plano B para o futuro, embora se saiba que também o técnico era pretendido por clubes europeus e chegou a ser aventada a ida para o Flensburgo com os filhos, de apenas 21 (Kiko Costa) e 24 anos (Martim Costa). Não estranha, como tal, que estejam incluídos no plantel nove elementos abaixo dos 20 anos, justamente para que Ricardo Costa possa avaliar melhor os ativos da formação e definirem-se alvos no próximo defeso, à medida que os espanhóis Carlos Álvarez e Mamadou Gassama (pontas), Victor Romero (pivô) e Jan Gurri e Natán Suárez (centrais) mostram credenciais ao lado dos também importantes Moga (pivô), Salvador Salvador (lateral), Filipe Monteiro (central) e Diogo Branquinho (ponta).Benfica afunda-se a nível nacionalO FC Porto está invicto, ganhou ao Sporting e, regularizando com vitória o jogo em falta, será primeiro classificado. A luta pelo título estará, como sempre, reservada para o play-off, mas pode estar entregue a dois grandes. O Benfica tem já quatro derrotas em 12 jogos. Perdeu em casa com o Sporting, fora com o FC Porto e nas últimas três semanas caiu na Luz contra o Marítimo, terceiro classificado, e perdeu em Águas Santas para o quinto posicionado. Anders Hallberg, treinador sueco, chegou ao Benfica depois de ter conquistado o campeonato e a Taça da Suécia ao serviço do IFK Kristianstad e com a meta de potenciar contratações no mercado europeu, nomeadamente vindos do Norte da Europa. Após a derrota contra o Águas Santas, numa pouco comum crítica em modalidades, Fernando Tavares, ex-vice-presidente do Benfica, considerou que “substituir a liderança consolidada de Jota González por um perfil inferior, oriundo de uma escola sueca que, apesar de respeitável, não tem a profundidade tática, a intensidade competitiva nem a sofisticação da escola espanhola” fez com que o Benfica “interrompesse a reconstrução e perdesse continuidade metodológica.”.Martim e Kiko Costa estão no top-10 do andebol mundial sem terem feito quilómetros para serem fenómenos