Kiko Costa é um dos cinco jogadores que sairão do clube no verão de 2027. Carlos M. Almeida/Lusa

Desporto Andebol do Sporting afasta na Europa fantasmas das saídas Leões defrontam esta quinta-feira o Dínamo Bucareste, campeão romeno, no arranque da main round. Há cinco transferências confirmadas em 2027, mas resultados não têm baixado.