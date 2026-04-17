Kiko Costa, de 21 anos, é lateral-direito, esteve no Carvalhos desde os bambis (seis anos), e despontou emprestado pelo FC Porto no Avanca.
Kiko Costa, de 21 anos, é lateral-direito, esteve no Carvalhos desde os bambis (seis anos), e despontou emprestado pelo FC Porto no Avanca.FOTO: SPORTING CP/FACEBOOK
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Martim e Kiko Costa estão no top-10 do andebol mundial sem terem feito quilómetros para serem fenómenos

O DN foi à adolescência dos irmãos de 23 e 21 anos no Colégio dos Carvalhos (hoje Colégio Claret), em Gaia, onde passavam os recreios de bola na mão. Têm distinções individuais que Portugal nunca viu.
Frederico Bártolo
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