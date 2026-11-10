Alberto Costa tem “pena de não apanhar” Ronaldo na seleção, mas quer agarrar lugar "com unhas e dentes”

Novidade na primeira convocatória da era pós-Ronaldo na seleção nacional, Alberto Costa foi o escolhido para falar na primeira conferência de imprensa do estágio da equipa portuguesa, que prepara os dois jogos que faltam da fase de grupos da Liga das Nações. De discurso simples e resposta resumidas ao essencial, o lateral do FC Porto confessou que quer “agarrar com unhas e dentes” o seu lugar no grupo, entre lamentos por não se cruzar com Cristiano Ronaldo no balneário nacional. “Tenho muita pena de não apanhar o Cristiano. Gostava de ter partilhado o balneário com ele”, confessou o jogador de 23 anos

Esta terça-feira (10 de novembro), na Cidade do Futebol, em Oeiras, minutos antes de mais um treino de Portugal, o lateral portista assumiu que tinha o sonho de ser internacional português: “É um sentimento de concretização. Tinha o objetivo de vir à seleção e estou feliz por isso ter acontecido. Agora é aprender, aproveitar o momento e agarrar com unhas e dentes caso apareça a minha oportunidade.”

Alberto Costa deixou ainda um agradecimento ao treinador do FC Porto, Francesco Farioli, pelo atual momento que atravessa na carreira: “Chego num bom momento devido ao que temos vindo a fazer no FC Porto. Agora, o objetivo é continuar e ser mais vezes convocado.”

Portugal já está apurado para a fase a eliminar da Liga das Nações, prova que venceu em 2019 e 2025. Frente à Dinamarca, no sábado, no Estádio Municipal de Braga, e ao País de Gales, em Cardiff, no dia 17 de novembro, a seleção procura confirmar o primeiro lugar do Grupo A4, bastando-lhe somar um ponto nesse dois últimos jogos.