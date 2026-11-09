Três baixas na seleção portuguesa colmatadas com regresso de Gonçalo Inácio e chamada de Nazinho

Os convocados têm até às 15:00 para se apresentarem na Cidade do Futebol, em Oeiras, e para as 17:00 está agendado um treino de recuperação, num dia que será totalmente fechado à comunicação social.

Portugal defronta a Dinamarca em Braga, em 14 de novembro, e visita Cardiff três dias depois, em 17, para medir forças com o País de Gales, sendo que já tem assegurada uma vaga nos quartos de final e está perto de confirmar o primeiro lugar do Grupo A4, bastando-lhe para isso somar, pelo menos, um ponto nas duas últimas rondas.

Estes serão os primeiros jogos desde que Cristiano Ronaldo abandonou oficialmente a seleção nacional, depois de 23 anos, 234 jogos e 146 golos.

Só com vitórias nas primeiras quatro jornadas, Portugal lidera o grupo com 12 pontos, seguindo-se a Dinamarca, com seis, enquanto o País de Gales e a Noruega somam três, estando em aberto a luta pela segunda vaga de qualificação.