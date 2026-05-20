Afonso Eulálio segura camisola rosa após etapa intensa do Giro ganha por Narváez
FOTO: EPA/LUCA ZENNARO
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Afonso Eulálio segura camisola rosa após etapa intensa do Giro ganha por Narváez

Bahrain-Victorious controlou uma jornada marcada por ataques constantes, enquanto o equatoriano conquistou a terceira vitória nesta edição da Volta a Itália
Cecília Carmo
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A Bahrain-Victorious superou com sucesso mais um teste à liderança da Volta a Itália, ao proteger Afonso Eulálio numa exigente 11.ª etapa, disputada ao longo de 195 quilómetros entre Porcari e Chiavari. Apesar do ritmo elevado e dos sucessivos ataques que marcaram a jornada, o ciclista português manteve a camisola rosa, beneficiando de uma estratégia coletiva eficaz da sua equipa numa tirada marcada pelas dificuldades montanhosas na segunda metade do percurso.

A etapa foi conquistada por Jhonatan Narváez, da UAE Team Emirates, que somou o terceiro triunfo nesta edição do Giro ao bater o espanhol Enric Mas num sprint a dois, depois de ambos integrarem uma fuga bem-sucedida até à meta. O equatoriano voltou a demonstrar grande consistência ao impor-se num final disputado após um dia de enorme desgaste físico.

O percurso foi animado desde cedo por constantes movimentações ofensivas, intensificadas sobretudo após as três contagens de montanha da parte final da etapa. Os vários ataques obrigaram diferentes equipas a assumir responsabilidades no pelotão, permitindo à Bahrain-Victorious alguma tranquilidade na defesa da liderança de Eulálio. Primeiro foi a UAE Emirates a trabalhar na perseguição, numa tentativa de controlar a corrida depois de não conseguir isolar António Morgado. Mais tarde, também a Visma-Lease a Bike passou pela frente do grupo principal, antes de Ineos e Decathlon aumentarem o ritmo para controlar um grupo numeroso de fugitivos.

Entre os escapados seguiam corredores perigosos para a classificação geral, como Chris Harper e Christian Scaroni, cuja vantagem momentânea ameaçava provocar alterações importantes no top 10 e até aproximar-se das posições do pódio provisório, atualmente ocupado por Thymen Arensman.

No final, a Bahrain-Victorious cumpriu sem falhas a missão de defender a camisola rosa, permitindo a Afonso Eulálio manter a liderança da geral numa das etapas mais agitadas desta edição do Giro. Segue-se agora a 12.ª etapa, com 175 quilómetros e duas contagens de montanha concentradas no último terço do percurso, num dia que poderá voltar a testar a resistência dos candidatos à vitória final.

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