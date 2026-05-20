Afonso Eulálio segura camisola rosa após etapa intensa do Giro ganha por Narváez

A Bahrain-Victorious superou com sucesso mais um teste à liderança da Volta a Itália, ao proteger Afonso Eulálio numa exigente 11.ª etapa, disputada ao longo de 195 quilómetros entre Porcari e Chiavari. Apesar do ritmo elevado e dos sucessivos ataques que marcaram a jornada, o ciclista português manteve a camisola rosa, beneficiando de uma estratégia coletiva eficaz da sua equipa numa tirada marcada pelas dificuldades montanhosas na segunda metade do percurso.A etapa foi conquistada por Jhonatan Narváez, da UAE Team Emirates, que somou o terceiro triunfo nesta edição do Giro ao bater o espanhol Enric Mas num sprint a dois, depois de ambos integrarem uma fuga bem-sucedida até à meta. O equatoriano voltou a demonstrar grande consistência ao impor-se num final disputado após um dia de enorme desgaste físico.O percurso foi animado desde cedo por constantes movimentações ofensivas, intensificadas sobretudo após as três contagens de montanha da parte final da etapa. Os vários ataques obrigaram diferentes equipas a assumir responsabilidades no pelotão, permitindo à Bahrain-Victorious alguma tranquilidade na defesa da liderança de Eulálio. Primeiro foi a UAE Emirates a trabalhar na perseguição, numa tentativa de controlar a corrida depois de não conseguir isolar António Morgado. Mais tarde, também a Visma-Lease a Bike passou pela frente do grupo principal, antes de Ineos e Decathlon aumentarem o ritmo para controlar um grupo numeroso de fugitivos.Entre os escapados seguiam corredores perigosos para a classificação geral, como Chris Harper e Christian Scaroni, cuja vantagem momentânea ameaçava provocar alterações importantes no top 10 e até aproximar-se das posições do pódio provisório, atualmente ocupado por Thymen Arensman.No final, a Bahrain-Victorious cumpriu sem falhas a missão de defender a camisola rosa, permitindo a Afonso Eulálio manter a liderança da geral numa das etapas mais agitadas desta edição do Giro. Segue-se agora a 12.ª etapa, com 175 quilómetros e duas contagens de montanha concentradas no último terço do percurso, num dia que poderá voltar a testar a resistência dos candidatos à vitória final..Eulálio resiste ao “crono” e mantém a camisola rosa no Giro apesar do triunfo de Ganna.Afonso Eulálio vai para o dia de descanso do Giro com a camisola rosa após nova vitória de Vingegaard