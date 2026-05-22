Afonso Eulálio mantém camisola rosa após triunfo de Bettiol na 13.ª etapa do Giro

O italiano Alberto Bettiol, da XDS Astana Team, venceu esta sexta-feira a 13.ª etapa da Volta a Itália, ao cortar a meta isolado em Verbania, depois de uma fuga bem-sucedida que marcou a jornada. O corredor transalpino destacou-se de um grupo de escapados na fase final da corrida, lançando um ataque decisivo na última subida do dia, sem resposta dos restantes adversários. O norueguês Andreas Leknessund terminou na segunda posição, enquanto o belga Jasper Stuyven completou o pódio.Num dia de transição para os candidatos à classificação geral, o pelotão dos favoritos optou por uma estratégia de contenção, preservando energias para as exigências da montanha. Sem ataques entre os principais nomes da corrida, o grupo chegou à meta mais de 13 minutos depois de Bettiol, mantendo-se inalteradas as diferenças no topo da geral.O português Afonso Eulálio, da Bahrain Victorious, conservou assim a camisola rosa, símbolo da liderança do Giro, depois de concluir a etapa integrado no grupo dos favoritos, sem incidentes. O ciclista nacional segue para a 14.ª etapa com 33 segundos de vantagem sobre o dinamarquês Jonas Vingegaard, da Visma-Lease a Bike, enquanto o neerlandês Thymen Arensman, da Ineos Grenadiers, ocupa a terceira posição, a 2.03 minutos.A defesa da liderança deverá, contudo, enfrentar um teste de grande exigência já este sábado, numa jornada de alta montanha que inclui subidas de primeira categoria desde os primeiros quilómetros e uma chegada dura a Pila, perfil que poderá provocar diferenças importantes entre os candidatos à vitória final..Afonso Eulálio reforça a liderança no Giro numa etapa ganha por Alec Segaert.José Poeira não se surpreende com Eulálio: “Já se via que tinha capacidade para chegar longe”