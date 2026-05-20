José Poeira, antigo selecionador nacional de ciclismo.
José Poeira, antigo selecionador nacional de ciclismo.FOTO: Gerardo Santos
Desporto

José Poeira não se surpreende com Eulálio: “Já se via que tinha capacidade para chegar longe”

Antigo selecionador nacional diz que o corredor português já dava sinais desde os sub-23 e destaca calma, inteligência e maturidade do jovem numa corrida de três semanas
Cecília Carmo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Ciclismo
Afonso Eulálio
Giro de Itália
edição impressa
camisola rosa
josé poeira
Diário de Notícias
www.dn.pt