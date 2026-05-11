Aflitos Tondela e Casa Pia ganham e Estrela empata e deixam luta pela permanência para a última jornada

Tondela, Casa Pia e Estrela da Amadora pontuaram esta segunda-feira, 11 de maio, na 33.ª jornada da I Liga, e adiaram a decisão de quem se vai juntar ao AVS no lote de equipas despromovidas diretamente à II Liga..O Casa Pia venceu na visita ao Vitória de Guimarães, por 1-0, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga portuguesa de futebol, mantendo-se no 16.º lugar, de disputa do play-off para a manutenção.Um golo solitário de Larrrazabal, aos 86 minutos, quebrou uma série de três derrotas seguidas e 10 jogos sem vencer para o campeonato, segurando o 16.º posto, com 29 pontos..Em zona de despromoção à II Liga, continua o Tondela, que venceu na receção ao Moreirense, por 2-0.Na Beira Alta, a equipa da casa adiantou-se no marcador aos 18 minutos, por intermédio do francês Makan Aïko, e ampliou a vantagem com um tento de Rony Lopes, aos 60.Com este triunfo, o segundo consecutivo, o Tondela continua no 17.º posto, com 28 pontos..Já o Estrela da Amadora empatou em casa com o Famalicão (0-0), num jogo que deixou os minhotos no quinto lugar e os tricolores no 15.º posto.Após cinco derrotas seguidas, o anfitrião Estrela da Amadora segurou o nulo e um ponto, que o deixa acima dos lugares de despromoção, com 29 pontos, em igualdade com o Casa Pia, em posição de play-off, e mais um do que o Tondela.Com esta igualdade, o Famalicão, que somou o 11.º jogo seguido sem perder, ficou remetido ao quinto lugar, com 53, já a cinco inalcançáveis pontos do Sporting de Braga, quarto e apurado para a Liga Europa..Ligeiramente mais tranquilo está o Nacional, que já sabe que não vai descer diretamente, mas que ainda poderá ser despromovido via playoff. Os madeirenses foram esta segunda-feira derrotados no terreno do Santa Clara por 2-0.Nos Açores, um autogolo de Witi Quembo, aos 27 minutos, e um em tempo de descontos (90+2), de Elias Manoel, garantiram o triunfo do Santa Clara, que subiu ao 12.º lugar da tabela, com 36 pontos.O Nacional segue no 14.º lugar, com 31 pontos, mais dois do que Estrela da Amadora e Casa Pia e mais três do que o Tondela..Benfica empata com o Sp. Braga, cai para 3.º lugar e compromete a luta pela Champions (veja os golos).Sporting dá a volta em Vila do Conde, goleia e sobe ao segundo lugar (veja os golos)