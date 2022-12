Adepto português foi detido durante o Portugal-Suíça por comportamento impróprio

Um cidadão português foi detido no Qatar, na terça-feira, durante o Portugal-Suíça, que terminou com um triunfo português (6-1) e a respetiva passagem da seleção nacional aos quartos de final do Mundial 2022.

O adepto liderava uma claque de apoio à equipa das quintas quando tudo aconteceu. Segundo os relatos de alguns presentes, o português terá feito um gesto obsceno em direção das forças policiais presentes no recinto que vigiavam o grupo organizado de perto, enquanto outros garantiram que o homem empurrou um polícia qatariano durante um festejo mais efusivo. Foi por isso acusado de "comportamento impróprio" nas bancadas e detido.

A situação gerou algum burburinho nas bancadas, mas não foi considerado um incidente grave e por isso o adepto foi libertado no final do jogo, segundo soube o DN. Tal como em outras situações, o adepto deverá agora ser classificado como risk supporter (adepto de risco) e impedido de entrar nos estádios durante o Mundial 2022 pelo menos.

A força policial conjunta da PSP e GNR liderada pelo superintendente Ribeiro da PSP presente no Qatar confirmou o incidente ao DN, sem entrar em pormenores, uma vez que não esteve diretamente ligada ao caso, nem teve acesso ao cidadão português em causa.