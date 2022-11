A segurança do Qatar 2022 é comandada por um português (ver caixa) e a dos adeptos portugueses em Doha durante o Mundial de futebol passa por um dispositivo de seis elementos da PSP e dois da GNR, numa força policial conjunta liderada pelo superintendente Ribeiro.

A boa notícia é que o jogo de estreia de Portugal no Mundial - triunfo sobre o Gana, por 3-2 - "correu extremamente bem" no que aos adeptos portugueses diz respeito. "Não houve qualquer incidente à entrada, durante o jogo ou na noite pós-jogo, quer com os adeptos portugueses, quer com os afetos à nossa seleção, que pela interação que tivemos soubemos que são do Paquistão, Índia, Bangladesh, Goa, África do Sul e alguns países dos PALOP", disse João Carlos Ribeiro ao DN.