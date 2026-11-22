Um adepto do Torreense morreu este domingo, depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória no intervalo do jogo com o Benfica, no Estádio Nacional do Jamor. Apesar da rápida intervenção das equipas de emergência médica presentes no local, o óbito acabou por ser declarado no hospital, informou a Federação Portuguesa de Futebol numa nota de pesar.

O adepto recebeu assistência médica no estádio e foi alvo de manobras de reanimação. A Polícia de Segurança Pública isolou a zona para permitir a intervenção dos meios de socorro. O espectador encontrava-se na bancada lateral sul e foi transportado de ambulância para o hospital.

Na nota, a FPF afirmou lamentar profundamente a morte e associou-se à consternação da família e dos amigos do adepto.

O incidente ocorreu durante o encontro da quarta eliminatória da Taça de Portugal, que terminou com a vitória do Benfica por 3-1. O Torreense, detentor do troféu, foi eliminado da competição.