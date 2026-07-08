"Acredito que tudo vai correr bem". Ruben Amorim apresentado como novo treinador do AC Milan

Ruben Amorim foi apresentado esta quarta-feira (8 de julho) como o novo treinador do AC Milan numa conferência de imprensa realizada na cidade de Milão e onde o português foi apontado pelo proprietário Gerry Cardinale como uma peça chave para restaurar a "mentalidade vencedora" do clube.Amorim falou em inglês e começou a conferência pedindo desculpa por não falar italiano, língua que frisou querer aprender "depressa""É uma honra estar cá, estou tão feliz", disse o português no início, que sublinhou que os três dias que passou na cidade do norte de Itália já deram para perceber que Milão "sente o clube".Amorim contou que estudou os treinadores do passado do Milan, incluindo Arrigo Sacchi e Fabio Cabello e lembrou jogadores como Gullit, Van Basten, Seedorf ou mesmo Frank Rijkaard, que diz ser ter sido de má memória quando era jovem."Sigo o Milan desde criança, mas também sou adepto do Benfica, portanto lembro-me bem dos anos 80, a final com o golo de Rijkaard. Esse jogo foi duro para mim e para a minha família", acrescentou, notando que também quer ganhar agora no clube.As movimentações do Milan no mercado também foram um dos tópicos sobre os quais os jornalistas italianos questionaram Ruben Amorim sobre a dois portugueses: o recém-contratado por um valor recorde Gonçalo Ramos e Rafael Leão, apontado à saída do San Siro.Sobre Ramos, o treinador disse que a sua equipa técnica acredita muito nele e foi um jogador com o seu perfil que Amorim queria trazer para o ataque. "Mostrou contra a Croácia que marca num bloco baixo, com três defesas em cima dele", sublinhou, notando que é um perfil que pode ser útil em Itália, nos blocos baixos."Um dos aspetos que é muito importante com o Gonçalo Ramos é que é um jogador que joga da mesma forma 5 minutos ou se for titular", sublinhou.Relativamente a Leão, Amorim não abriu o jogo, sublinhando apenas que está muito feliz de o ter no plantel e que "jogou muito bem no Mundial".Os portugueses que antecederam Amorim nos últimos 3 anos também estiveram em destaque, nomeadamente Paulo Fonseca e Sérgio Conceição. "Tenho pouca relação com Paulo Fonseca, não tenho relação com Sérgio Conceição porque éramos rivais e foi há três anos", acrescentou. José Mourinho, que treinou o rival e 'companheiro de casa' Inter de Milão, também não foi esquecido na conferência, tendo Amorim sublinhado que a sua forma de comunicação é "completamente diferente" e que não são a mesma pessoa.O objetivo definido por Amorim para esta nova fase é claro: quer ganhar a liga. E os jornalistas italianos não esqueceram a frase do português quando foi apresentado como treinador do Sporting, em 2020: 'E se corre bem?'. Questionado sobre se achava o mesmo à chegada a Milão, Amorim disse que "é mais difícil" desta vez dizer o mesmo devido ao facto de ser um "clube icónico" com uma grande história. Porém, mantém a mesma crença e diz que que os "erros" cometidos no Manchester United foram uma aprendizagem e uma experiência que lhe deu "mais fome"."Tudo o que pensei quando disse aquela frase no Sporting posso dizer hoje: acredito que tudo vai correr bem", acrescentou..AC Milan anuncia a contratação de Ruben Amorim. "Treinar este clube foi sempre uma ambição".Rúben Amorim é o preferido do Milan para assumir clube.Ruben Amorim chega a acordo para treinar o AC Milan