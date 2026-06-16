AC Milan anuncia a contratação de Ruben Amorim. "Treinar este clube foi sempre uma ambição"

O AC Milan anunciou esta terça-feira, 16 de junho, a contratação de Ruben Amorim para treinar a equipa nas próximas três temporadas. De acordo com o jornal italiano Gazzetta dello Sport, o técnico português assinou contrato na manhã desta terça-feira por email, confirmando que irá ganhar cerca de 3,9 milhões de euros por época, mais bónus.Ao site do Milan, Ruben Amorim revelou que treinar este clube "sempre foi" uma das suas ambições de carreira. "Sei exatamente o que este clube representa: história, prestígio e adeptos extraordinários em todo o mundo. É um desafio que encaro com orgulho e entusiasmo, plenamente consciente do que essas cores significam. Mal posso esperar para começar e viver a paixão que move o Milan", disse o ex-técnico do Sporting e do Manchester United.Por sua vez, Gerry Cardinale, administrador dos rossoneri, disse num comunicado publicado no site oficial do clube, que Ruben Amorim é acompanhado "há anos"."O AC Milan anuncia que confiou a liderança técnica da equipa principal a Ruben Amorim. Ao longo de sua carreira, desenvolveu uma abordagem tática moderna e ofensiva, apoiada por uma sólida organização de jogo, demonstrando uma capacidade única de nutrir jovens talentos e guiá-los em sua trajetória de desenvolvimento", acrescentou Cardinale."A sua trajetória no Sporting foi extraordinária e encaixa-se perfeitamente no estilo de jogo que procuramos. É um dos treinadores mais experientes e inovadores da nova geração europeia: jovem, ambicioso, com uma identidade futebolística clara e uma abordagem tática bem definida", frisou Cardinale, lembrando que Ruben Amorim "acredita num futebol ofensivo e de alta intensidade", pelo que "a sua filosofia alinha-se perfeitamente" com a visão que tem para o Milan."As suas qualidades de liderança, combinadas com a capacidade de desenvolver jogadores, impressionaram-nos profundamente", sublinhou o dirigente. .Ruben Amorim chega a acordo para treinar o AC Milan.AC Milan despede treinador Massimiliano Allegri e toda a direção desportiva