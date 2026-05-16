Académica junta-se a Amarante e sobe à II Liga. Belenenses vai disputar o play-off

A Académica venceu este sábado, 16 de maio, na receção ao Trofense, por 3-0, e assegurou o regresso à II Liga de futebol, ao terminar a Liga 3 no segundo lugar, atrás do promovido Amarante, deixando o Belenenses na disputa do play-off.Em Coimbra, a briosa venceu o emblema da Trofa, por 3-0, com golos de Leandro Silva, na conversão de um penálti, aos 21 minutos, Marco Baixinho, aos 25, e Marcos Paulo, aos 49.A Académica, que conta 64 presenças no primeiro escalão e 16 no segundo, a última das quais em 2021/22, vai regressar às competições profissionais quatro anos depois, como segundo lugar na fase de subida da Liga 3, com 28 pontos, a três do campeão Amarante, que já tinha assegurado a inédita promoção e hoje confirmou o título ao vencer no campo do Vitória de Guimarães B, por 3-1.O também histórico Belenenses termina esta competição no terceiro lugar, com 26 pontos, apesar de ter vencido nesta 14.ª ronda da fase de subida, por 3-1, na receção ao Mafra, quarto com 17, e vai disputar o play-off de acesso à II Liga com o 16.º classificado desse campeonato.Os azuis do Restelo, campeões nacionais em 1945/46, tentam regressar à II Liga, após a despromoção em 2023/24. .Amarante vence o União de Santarém e garante subida à II Liga de futebol