Abel Ferreira colocou o foco na preparação emocional do Palmeiras na véspera da final da Taça Libertadores, frente ao Estudiantes. Na conferência de imprensa realizada esta sexta-feira, em Montevideu, o treinador português afirmou que, nesta fase, a prioridade é ajudar os jogadores a manterem a concentração e a cumprirem o plano preparado ao longo da época.

"Nestes momentos finais, o trabalho é sobretudo emocional", explicou. Abel reconheceu que os futebolistas podem reagir de formas diferentes à pressão de uma decisão, entre o nervosismo, o entusiasmo e até o receio, mas defendeu que a equipa deve evitar que essas emoções interfiram com o desempenho. O objetivo, disse, é que cada jogador se mantenha concentrado nas tarefas que tem de cumprir e no propósito de conquistar a competição.

O técnico garantiu que a preparação para a final não começou nos últimos dias. "Não preparo uma final numa semana ou em três dias. Preparámo-la durante o ano todo", afirmou, antes de descrever o Estudiantes como uma equipa versátil, capaz de alternar sistemas e de se adaptar às exigências do jogo. Abel destacou a organização defensiva e a forma como o adversário ocupa os espaços, sublinhando que o Palmeiras terá de estar preparado para diferentes cenários.

Questionado sobre o desgaste acumulado ao longo da temporada, o treinador considerou que a oportunidade de disputar uma final se sobrepõe ao cansaço. Disse que o Palmeiras chega à decisão com confiança e em boas condições físicas e mentais, embora tenha lembrado que a equipa procurou competir em várias frentes. A referência ao calendário foi acompanhada por uma alusão ao Flamengo, rival na luta pelo campeonato brasileiro, que teve mais tempo para treinar depois de ter ficado afastado de outras competições.

Abel também voltou à derrota na final de 2025, diante do Flamengo, e admitiu que a equipa terá de apresentar uma exibição superior. "Temos de jogar melhor do que na última final", reconheceu. A derrota, acrescentou, foi dolorosa, mas não impediu o grupo de continuar a trabalhar para voltar a disputar o troféu. Pediu aos jogadores que encarem a oportunidade com gratidão, confiança e espírito de entreajuda.

O treinador não revelou quem será titular, mas insistiu que a decisão não depende apenas dos onze jogadores que começam a partida. Para Abel, os suplentes também têm de estar preparados para entrar e responder às necessidades da equipa. Disse que lhe custa escolher apenas onze e deixar jogadores no banco, mas sublinhou que todos devem sentir-se parte do grupo e estar prontos para contribuir.

"O passado não ganha jogos", afirmou, ao explicar que as escolhas serão feitas em função do momento dos jogadores e do que a partida exigir. O português recordou ainda que o Palmeiras já conseguiu vencer decisões com contributos vindos do banco e pediu aos jogadores que mantenham a confiança, independentemente do papel que lhes for atribuído.

Abel deixou também uma mensagem aos adeptos que viajaram para apoiar o clube. Pediu-lhes que cantem durante todo o encontro e disse que a equipa jogará por eles, pelos jogadores lesionados que queriam estar presentes e pelas famílias. "Juntos somos mais fortes", resumiu.

A final da Libertadores disputa-se este sábado, no Estádio Centenário, em Montevideu. O Palmeiras defronta o Estudiantes às 17h locais, 20h em Portugal, e procura conquistar pela quarta vez o principal troféu de clubes da América do Sul.