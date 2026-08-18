"A minha primeira escolha". Médio Rodri contratado pelo Barcelona ao Manchester City

O médio Rodri, campeão mundial e europeu de seleções por Espanha e eleito melhor futebolista do Mundial2026, foi contratado pelo FC Barcelona aos ingleses do Manchester City, assinando por quatro épocas, até 2030, anunciaram esta terça-feira, 18 de agosto, os dois clubes.

“O FC Barcelona e o Manchester City chegaram a acordo para a transferência de Rodri, que se compromete até 30 de junho de 2030”, informaram os catalães, em comunicado.

Os dois clubes não divulgaram os montantes do negócio, mas, de acordo com a imprensa desportiva internacional, os bicampeões espanhóis terão investido 60 milhões de euros (ME) fixos, mais 16,5 ME por objetivos.

Rodri, de 30 anos, estava no último ano de contrato com o Manchester City e regressa a Espanha, onde se lançou como sénior e representou as equipas principal e secundária do Villarreal (2015-2018) e o Atlético de Madrid (2018/19), ao serviço do qual conquistou uma Supertaça Europeia.

“O FC Barcelona é um clube fantástico e uma referência pela sua filosofia de jogo e pelos valores que representa. Tinha algumas outras opções, mas esta era a minha primeira escolha e deixei isso claro para [o presidente] Joan Laporta e para a direção”, afirmou o jogador, ao ser apresentado.

Nas últimas sete épocas, o médio arrebatou 13 troféus pelo Manchester City, incluindo quatro campeonatos ingleses, duas Taças de Inglaterra, três Taças da Liga, uma Supertaça doméstica, uma Liga dos Campeões, uma Supertaça Europeia e um Mundial de clubes, num total de 28 golos e 32 assistências em 298 jogos, tendo ainda vencido a Bola de Ouro em 2024.

“Sabia que estava a chegar a uma grande equipa, mas nunca imaginei que poderíamos criar o legado que construímos. Deixámos um exemplo para as futuras gerações. Manchester moldou a minha vida. Chegou a hora de dizer adeus, mas agradeço ao clube, aos adeptos, à equipa técnica e aos meus companheiros de equipa. Esta jornada não teria sido a mesma sem vocês. O meu coração sempre será azul”, enfatizou Rodri, o único futebolista da história do Manchester City a conquistar a Bola de Ouro.