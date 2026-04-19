A mente também treina: novo livro revela o impacto decisivo da psicologia no rendimento desportivo

A psicologia do desporto tem vindo a afirmar-se como uma dimensão essencial do rendimento e do bem-estar dos atletas. Num contexto em que a saúde mental e as competências psicológicas assumem um papel cada vez mais relevante na alta competição, o livro Intervenção Psicológica em Contexto Desportivo, publicado pela Pactor, surge como um contributo atualizado para profissionais, treinadores, estudantes e todos os interessados na área da performance humana.Coordenada por Pedro Almeida — professor do ISPA – Instituto Universitário, psicólogo do desporto e da performance — a obra reúne diferentes especialistas e aborda temas clássicos e emergentes da intervenção psicológica aplicada ao desporto, desde a autorregulação emocional à imagética, passando pelo discurso interno, contágio emocional ou fenómenos como o choking em competição. Em entrevista ao Diário de Notícias, o coordenador explica a origem do projeto, os desafios atuais enfrentados pelos atletas e a importância crescente do trabalho psicológico no rendimento desportivo. O que motivou a publicação do livro neste momento da evolução da psicologia do desporto? Este livro surge sobretudo na sequência de um convite do coordenador da coleção, Mauro Paulino. Trata-se de um projeto que já tinha alguns anos e que foi sendo desenvolvido ao longo do tempo, até à sua publicação recente. Não foi uma iniciativa individual pensada de raiz, mas sim uma oportunidade para reunir contributos relevantes numa área que continua em crescimento.Os desafios psicológicos dos atletas são hoje diferentes dos que existiam há uma ou duas décadas? Na sua essência, mantêm-se muito semelhantes. A necessidade de conciliar alto rendimento com bem-estar psicológico continua a ser central. Questões como ansiedade competitiva, motivação, autoconfiança, foco atencional, liderança e comunicação interpessoal continuam presentes. O que mudou foi sobretudo o contexto social e a maior abertura para falar de saúde mental.A saúde mental no desporto continua a ser um tema subvalorizado? Comparativamente com há 30 anos, a evolução é muito evidente. Atualmente, atletas de grande visibilidade internacional têm partilhado as suas experiências, o que contribuiu para reduzir o estigma. Ainda assim, persistem resistências e há espaço para continuar a promover maior abertura e apoio institucional.A intervenção psicológica influencia diretamente o rendimento desportivo? Existe uma relação clara entre o funcionamento psicológico e os indicadores de desempenho. Quando um atleta consegue gerir melhor a ansiedade, regular a motivação ou manter o foco atencional, aumenta naturalmente a probabilidade de atingir níveis superiores de rendimento. No entanto, não é um fator isolado, mas sim parte de um conjunto mais alargado de variáveis..Que competências devem ser trabalhadas desde cedo, nos atletas mais jovens? A autorregulação emocional é fundamental. A identificação e aceitação das emoções, bem como a capacidade de lidar com elas, deveriam ser ensinadas desde muito cedo, não apenas no desporto, mas também no contexto escolar e na vida em geral. Estas competências influenciam depois outras dimensões, como as relações interpessoais e a motivação intrínseca.As equipas técnicas estão hoje mais preparadas para trabalhar estas dimensões psicológicas? Tem havido uma evolução significativa, sobretudo na formação de treinadores. Nos últimos 20 anos, verificou-se um aumento claro da literacia nesta área. No entanto, ainda existe trabalho por fazer, especialmente ao nível dos dirigentes e das estruturas organizacionais, onde a sensibilização para a importância da psicologia continua a ser insuficiente.Que estratégias de intervenção psicológica têm demonstrado maior impacto na prática? Uma das estratégias mais transversais é a regulação do discurso interno, ou self-talk. A forma como o atleta interpreta as situações e fala consigo próprio influencia diretamente o seu funcionamento. Outras estratégias, como a imagética ou o mindfulness, também são importantes, mas devem ser sempre adaptadas às características individuais de cada atleta.Que mensagem gostaria que os leitores retirassem desta obra? Antes de mais, que existe um conjunto vasto de temas relevantes na intervenção psicológica em contexto desportivo que muitas vezes não são suficientemente conhecidos. Para estudantes e profissionais, o livro oferece aprofundamento científico e prático. Para outros leitores, pode representar uma oportunidade de contacto com temas menos abordados, como o contágio emocional ou a intervenção psicológica nos jogos eletrónicos. Trata-se de uma obra que combina tópicos clássicos com abordagens emergentes, contribuindo para ampliar a compreensão da dimensão psicológica da performance..Desporto. Quando o sonho de ser famoso é dos filhos, mas também dos pais.Tratar da saúde da mulher desportista