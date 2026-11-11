A incrível recuperação de Etson Barros, o atleta que sofreu um grave acidente e esteve 50 dias em coma

Habituado a superar obstáculos em pista, Etson Barros teve de superar a maior barreira de todas, lutando pela própria vida, após um grave acidente de viação sofrido a 16 de abril, que o deixou em estado crítico e o obrigou a ficar em coma induzido durante algum tempo.

O Benfica comunicou esta quarta-feira, dia 11 de novembro, que o campeão nacional e recordista dos 3000 metros obstáculos já deixou o Centro de Reabilitação, onde esteve internado e agora prossegue a recuperação, acompanhado por uma equipa multidisciplinar e apoiado pelo clube.

“A prioridade é, acima de tudo, a recuperação do homem, da sua saúde, autonomia e qualidade de vida. Só depois, e se as circunstâncias o permitirem, fará sentido pensar na recuperação do desportista", disse, há dias, o amigo e treinador, Paulo Murta, que tal como a família e os amigos foram essenciais na recuperação do atleta.

Etson era um promissor atleta, medalhado em provas internacionais sub-20 e sub-23, mas ainda ninguém quer antecipar o regresso e em que condições depois de ter sobrevivido a um grave e traumatizante acidente de carro.