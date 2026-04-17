Etson Barros com prognóstico reservado. Atleta do Benfica sofreu traumatismo cranioencefálico

Etson Barros, recordista nacional do 3000 metros obstáculos, sofreu um traumatismo cranioencefálico na sequência de um acidente de viação sofrido na madrugada de quinta-feira no Algarve, mas o seu estado de saúde permanece estável e ainda com prognóstico reservado.Paulo Murta, treinador do atleta do Benfica, explicou entretanto à agência Lusa que o acidente ocorreu a cerca de 500 metros de Pechão, no concelho de Olhão, a cidade onde vive e à qual regressava depois de ter visto um jogo de futebol e ter estado a jogar videojogos com os amigos, em Chaveca, na freguesia de Estoi, no concelho de Faro."Ele não vinha de Lisboa, tinha estado a ver um jogo e a jogar Playstation, na Chaveca, e regressava a sua casa, em Olhão. São cerca de quatro quilómetros", esclareceu, contrariando a versão de que estaria a regressar a Lisboa quando o seu automóvel se despistou. Paulo Murta disse à Lusa, na quinta-feira, que, após o capotamento, o veículo ficou apoiado numa lateral, com a porta do condutor junto ao chão, e Etson Barros ainda consciente, tendo o coma sido induzido pelas equipas médicas já no hospital de Faro, onde não foi detetada qualquer fratura."O Etson está comigo desde os oito anos, tem 25. E dos oito aos 25 há muita coisa", afirmou o técnico, garantindo que "primeira preocupação é a sua recuperação", acrescentando que os serviços médicos da Federação Portuguesa de Atletismo e do Benfica estão em contacto com as equipas do hospital de Faro, onde deu entrada após o acidente.Paulo Murta revelou ainda que o campeão nacional dos 3000 metros obstáculos tinha previsto iniciar um ciclo de treinos de altitude no dia 3 de maio para depois "entrar no quadro competitivo de verão", mas "já foi tudo cancelado" devido a acidente."Ao entrar em coma induzido, dentro dos próximos 5/6 meses a um ano, ele não pode fazer altitude nem viajar em aviões", justificou, frisando que, "além de uma relação de treinador", tem com Etson Barros "uma relação de amizade".Paulo Murta disse ter estado no local do acidente e que lhe pareceu não ter havido excesso de velocidade, assegurando ainda que as análises não detetaram álcool no sangue do atleta.Etson Barros, de 25 anos, foi campeão nacional dos 3000 metros obstáculos nos últimos cinco anos e conquistou a medalha de prata na mesma disciplina nos Europeus de sub-23 em 2021 e em 2023, tendo ainda conquistado o bronze nos Europeus de sub-20 em 2019.Além disso, conta com participações nos Mundiais de Tóquio 2025, bem como nos Europeus de Munique 2022 e Roma 2024..Atleta do Benfica sofre acidente de viação e está em coma induzido