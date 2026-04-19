No jogo da 1.ª volta do campeonato, a 5 de dezembro, no Estádio da Luz, Benfica e Sporting terminaram empatados (1-1).
No jogo da 1.ª volta do campeonato, a 5 de dezembro, no Estádio da Luz, Benfica e Sporting terminaram empatados (1-1). Gerardo Santos
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A importância do Dérbi para chegar aos milhões da Liga dos Campeões

Sporting-Benfica da 30.ª jornada da I Liga joga-se domingo (18h00). Miguel Farinha, da EY Portugal, e Carlos Vieira, antigo administrador leonino, explicam a importância de chegar à Champions.
Isaura Almeida
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