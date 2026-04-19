O pódio do Grande Prémio de Portugal de 1984 teve a dupla da MaLaren, Alain Prost e Niki Lauda, nos lugares cimeiros. Ayrton Senna (Toleman) ficou em 3º. No ano seguinte, o brasileiro, num Lotus, obteria no Estoril a sua primeira vitória da carreira.
O pódio do Grande Prémio de Portugal de 1984 teve a dupla da MaLaren, Alain Prost e Niki Lauda, nos lugares cimeiros. Ayrton Senna (Toleman) ficou em 3º. No ano seguinte, o brasileiro, num Lotus, obteria no Estoril a sua primeira vitória da carreira.Arquivo DN
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1984. Estoril entra no mapa da Fórmula 1 e logo a decidir um título

Pedro Sequeira
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O enredo era digno de um filme de ação. Depois de uma época em que os seus McLaren dominaram por completo a concorrência, os dois pilotos da escuderia britânica, Niki Lauda e Alain Prost, chegavam à última prova do ano com hipóteses de serem campeões do Mundo. O palco para a disputa final era outro foco importante nesta história: o estreante autódromo do Estoril, 25 anos depois de Portugal ter recebido o seu último Grande Prémio de Fórmula 1, com 40 mil espectadores nas bancadas. O DN acompanhou tudo a par e passo, dos primeiros treinos ao dia da prova.

O francês Alain Prost, quatro vezes campeão do Mundo, dominou GP de Portugal no seu McLaren n.º 7. Em 1984, no Estoril, procurava o seu primeiro título mundial, mas teve de esperar pelo ano seguinte para o conseguir.
O francês Alain Prost, quatro vezes campeão do Mundo, dominou GP de Portugal no seu McLaren n.º 7. Em 1984, no Estoril, procurava o seu primeiro título mundial, mas teve de esperar pelo ano seguinte para o conseguir.Arquivo DN
Bancadas cheias no momento da partida. Ainda antes das 08h00, já entrava público no autódromo. Estiveram presentes cerca de 40 mil espectadores.
Bancadas cheias no momento da partida. Ainda antes das 08h00, já entrava público no autódromo. Estiveram presentes cerca de 40 mil espectadores.Arquivo DN
O primeiro Grande Prémio de Portugal disputado no Estoril foi também a última (e decisiva) prova da temporada. Anteriormente, o Mundial já tinha passado por dois circuitos (Boavista, no Porto; e Monsanto, em Lisboa).
O primeiro Grande Prémio de Portugal disputado no Estoril foi também a última (e decisiva) prova da temporada. Anteriormente, o Mundial já tinha passado por dois circuitos (Boavista, no Porto; e Monsanto, em Lisboa).
Capa do DN de 22 de outubro de 1984.
Capa do DN de 22 de outubro de 1984.

A 21 de outubro de 1984, Alain Prost entrou na pista a correr atrás do prejuízo e fez tudo o que podia para ultrapassar Lauda no topo da classificação. O francês ganhou a corrida (liderou-a desde a 8.ª volta, após ter partido da grelha apenas atrás de Keke Rosberg, da Williams) e durante um pedaço da prova até teve o campeonato nas mãos.

No entanto, a desistência de Nigel Mansell (Lotus-Renault), devido a uma falha nos sistema de travões, abriu passagem a Niki Lauda e ao austríaco bastou o segundo lugar no Estoril para festejar o seu terceiro título mundial. Prost também lá chegaria, indo até mais longe. Somou quatro campeonatos (1985, 1986, 1989, 1993) e todos eles passaram pelo circuito do Estoril, que recebeu 13 Grandes Prémios consecutivos até 1996.

O pódio do Grande Prémio de Portugal de 1984 teve a dupla da MaLaren, Alain Prost e Niki Lauda, nos lugares cimeiros. Ayrton Senna (Toleman) ficou em 3º. No ano seguinte, o brasileiro, num Lotus, obteria no Estoril a sua primeira vitória da carreira.
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O pódio do Grande Prémio de Portugal de 1984 teve a dupla da MaLaren, Alain Prost e Niki Lauda, nos lugares cimeiros. Ayrton Senna (Toleman) ficou em 3º. No ano seguinte, o brasileiro, num Lotus, obteria no Estoril a sua primeira vitória da carreira.
Lotus de Ayrton Senna volta a correr no Estoril 40 anos após vitória histórica
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