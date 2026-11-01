Participaram nos Europeus de juniores cerca de uma centena de judocas, vindos de 20 países.
Participaram nos Europeus de juniores cerca de uma centena de judocas, vindos de 20 países.Arquivo DN
Desporto

1980. Um Europeu júnior de judo que mereceu reparos

União Europeia de Judo não gostou das condições do Pavilhão dos Desportos de Lisboa. Mas o judo nacional foi-se desenvolvendo e hoje conta com quatro medalhados olímpicos.
Pedro Sequeira
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Em 1980, Lisboa recebeu aproximadamente 100 judocas, de 20 nacionalidades, para disputarem o Europeu de juniores, mas a festa inicial acabou por dar lugar a pesadas críticas da União Europeia de Judo às instalações do Pavilhão dos Desportos de Lisboa (entretanto rebatizado com o nome do maratonista Carlos Lopes), “consideradas primitivas para um Campeonato do Mundo”, como revelou o DN na altura.

Fase de um dos combates da prova. A cerimónia de receção aos atletas foi elogiada.
Fase de um dos combates da prova. A cerimónia de receção aos atletas foi elogiada.Arquivo DN
O público no Pavilhão dos Desportos era, sobretudo, composto por participantes no Europeu, notou o DN.
O público no Pavilhão dos Desportos era, sobretudo, composto por participantes no Europeu, notou o DN.Arquivo DN
Em 1984, por ocasião dos 25 anos da Federação Portuguesa de Judo, Lisboa recebeu uma seleção de atletas japoneses para realizarem demonstrações em Alvalade.
Em 1984, por ocasião dos 25 anos da Federação Portuguesa de Judo, Lisboa recebeu uma seleção de atletas japoneses para realizarem demonstrações em Alvalade.Arquivo DN
Nuno Delgado, aqui numa imagem de arquivo de 2001, foi o primeiro judoca português a ganhar uma medalha olímpica, nos Jogos de Sydney 2000.
Nuno Delgado, aqui numa imagem de arquivo de 2001, foi o primeiro judoca português a ganhar uma medalha olímpica, nos Jogos de Sydney 2000.Arquivo DN
A reportagem do DN, em novembro de 1980.
A reportagem do DN, em novembro de 1980.Arquivo DN

No arranque dos anos 80, a modalidade começava a desenvolver-se em Portugal, passando também por iniciativas como chamar ao país seleções de atletas japoneses para torneios e exibições. O caminho viria a dar frutos: o judo conta hoje com quatro medalhas de bronze olímpicas, conquistadas por Nuno Delgado (Sydney 2000), Telma Monteiro (Rio de Janeiro 2016), Jorge Fonseca (Tóquio 2020) e Patrícia Sampaio (Paris 2024).

Participaram nos Europeus de juniores cerca de uma centena de judocas, vindos de 20 países.
1980. Quando a constelação do Cosmos passou por Lisboa
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