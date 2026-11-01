1980. Um Europeu júnior de judo que mereceu reparos
Em 1980, Lisboa recebeu aproximadamente 100 judocas, de 20 nacionalidades, para disputarem o Europeu de juniores, mas a festa inicial acabou por dar lugar a pesadas críticas da União Europeia de Judo às instalações do Pavilhão dos Desportos de Lisboa (entretanto rebatizado com o nome do maratonista Carlos Lopes), “consideradas primitivas para um Campeonato do Mundo”, como revelou o DN na altura.
No arranque dos anos 80, a modalidade começava a desenvolver-se em Portugal, passando também por iniciativas como chamar ao país seleções de atletas japoneses para torneios e exibições. O caminho viria a dar frutos: o judo conta hoje com quatro medalhas de bronze olímpicas, conquistadas por Nuno Delgado (Sydney 2000), Telma Monteiro (Rio de Janeiro 2016), Jorge Fonseca (Tóquio 2020) e Patrícia Sampaio (Paris 2024).