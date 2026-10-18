Franz Beckenbauer aproveita uma pausa no treino para se hidratar. O alemão, que ficou conhecido a jogar com líbero e ganhou a alcunha de Kaiser, era a grande estrela do Cosmos. Foi campeão do Mundo como jogador (1974) e como selecionador da Alemanha (1990). Morreu a 7 de janeiro de 2024, com 78 anos.
Franz Beckenbauer aproveita uma pausa no treino para se hidratar. O alemão, que ficou conhecido a jogar com líbero e ganhou a alcunha de Kaiser, era a grande estrela do Cosmos. Foi campeão do Mundo como jogador (1974) e como selecionador da Alemanha (1990). Morreu a 7 de janeiro de 2024, com 78 anos.Arquivo DN
Desporto

1980. Quando a constelação do Cosmos passou por Lisboa

Clube de Nova Iorque veio a Lisboa defrontar o Sporting munido de estrelas como Beckenbauer, Carlos Alberto Torres, Chinaglia e o português Seninho.
Pedro Sequeira
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Em outubro de 1980 passou por Lisboa uma autêntica constelação de estrelas (no caso do futebol). Falamos do famoso clube Cosmos, de Nova Iorque, por onde já havia passado Pelé e que, nesta altura, tinha ‘apenas’ no plantel nomes como Beckenbauer, Carlos Alberto Torres, Chinaglia e o português Seninho.

Mais duas das estrelas internacionais do Cosmos: o italiano Giorgio Chinaglia, que foi peça essencial no primeiro 'scudetto' da Lazio em Itália (1973/74) e o brasileiro Carlos Alberto Torres, campeão do Mundo em 1970, ao lado de Pelé.
Mais duas das estrelas internacionais do Cosmos: o italiano Giorgio Chinaglia, que foi peça essencial no primeiro 'scudetto' da Lazio em Itália (1973/74) e o brasileiro Carlos Alberto Torres, campeão do Mundo em 1970, ao lado de Pelé.Arquivo DN
Beckenbauer e o português Arsénio Rodrigues Jardim, mais conhecido como Seninho, que se destacou no FCPorto antes de rumar ao clube de Nova Iorque.
Beckenbauer e o português Arsénio Rodrigues Jardim, mais conhecido como Seninho, que se destacou no FCPorto antes de rumar ao clube de Nova Iorque.Arquivo DN
Seninho testa o remate. O extremo foi campeão dos EUA por quatro vezes (três no Cosmos e uma no Chicago String). Morreu em 2020, aos 71 anos.
Seninho testa o remate. O extremo foi campeão dos EUA por quatro vezes (três no Cosmos e uma no Chicago String). Morreu em 2020, aos 71 anos.Arquivo DN
Lance do jogo particular entre o Cosmos e o Sporting, que terminou empatado (1-1).
Lance do jogo particular entre o Cosmos e o Sporting, que terminou empatado (1-1).Arquivo DN
A reportagem do DN sobre o treino do Cosmos, em Lisboa, antes de empatar com o Sporting.
A reportagem do DN sobre o treino do Cosmos, em Lisboa, antes de empatar com o Sporting.Arquivo DN

Os norte-americanos vieram a Portugal para defrontar o Sporting num jogo particular, que terminaria empatado a um golo.

O DN acompanhou o treino do Cosmos e não saiu impressionado com o que viu: “Do breve contacto com uma sessão de preparação dos campeões americanos ficou-nos a sensação de que todos aqueles homens, principalmente os mais conhecidos, trabalham para promover um produto. Até no leite com chocolate que bebem, sempre com a marca virada para a objetiva do fotógrafo”.

Franz Beckenbauer aproveita uma pausa no treino para se hidratar. O alemão, que ficou conhecido a jogar com líbero e ganhou a alcunha de Kaiser, era a grande estrela do Cosmos. Foi campeão do Mundo como jogador (1974) e como selecionador da Alemanha (1990). Morreu a 7 de janeiro de 2024, com 78 anos.
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