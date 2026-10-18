1980. Quando a constelação do Cosmos passou por Lisboa
Em outubro de 1980 passou por Lisboa uma autêntica constelação de estrelas (no caso do futebol). Falamos do famoso clube Cosmos, de Nova Iorque, por onde já havia passado Pelé e que, nesta altura, tinha ‘apenas’ no plantel nomes como Beckenbauer, Carlos Alberto Torres, Chinaglia e o português Seninho.
Os norte-americanos vieram a Portugal para defrontar o Sporting num jogo particular, que terminaria empatado a um golo.
O DN acompanhou o treino do Cosmos e não saiu impressionado com o que viu: “Do breve contacto com uma sessão de preparação dos campeões americanos ficou-nos a sensação de que todos aqueles homens, principalmente os mais conhecidos, trabalham para promover um produto. Até no leite com chocolate que bebem, sempre com a marca virada para a objetiva do fotógrafo”.