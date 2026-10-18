Franz Beckenbauer aproveita uma pausa no treino para se hidratar. O alemão, que ficou conhecido a jogar com líbero e ganhou a alcunha de Kaiser, era a grande estrela do Cosmos. Foi campeão do Mundo como jogador (1974) e como selecionador da Alemanha (1990). Morreu a 7 de janeiro de 2024, com 78 anos. Arquivo DN

Desporto 1980. Quando a constelação do Cosmos passou por Lisboa Clube de Nova Iorque veio a Lisboa defrontar o Sporting munido de estrelas como Beckenbauer, Carlos Alberto Torres, Chinaglia e o português Seninho.