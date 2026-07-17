1973. No tributo ao 'Pantera Negra' só faltou o golo

Foi com mais de 60 mil adeptos no Estádio da Luz e rodeado de alguns dos melhores futebolistas mundiais de sempre que Eusébio viveu, em setembro de 1973, uma justa homenagem, na qual também seria agraciado pelo Estado português com a Ordem do Infante Dom Henrique. .Não se tratou da despedida dos relvados (jogaria até 1978), mas de um tributo. Uma seleção de jogadores, que integrava George Best e Bobby Charlton, entre outros, foi convidada para a festa, na qual só ficou mesmo a faltar um golo do Pantera Negra pelo Benfica. O resultado final seria um 2-2 e uma noite inesquecível para o histórico internacional português, que morreu em 2014, com 71 anos..Seleção vai jogar com equipamento único de homenagem a Eusébio pelos 60 anos da Bola de Ouro de 1965