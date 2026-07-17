Guarda de honra a receber Eusébio. Um tributo ao histórico avançado português, que continuaria ainda a jogar futebol por mais alguns anos.
Guarda de honra a receber Eusébio. Um tributo ao histórico avançado português, que continuaria ainda a jogar futebol por mais alguns anos. Arquivo DN
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1973. No tributo ao 'Pantera Negra' só faltou o golo

Em setembro, o Estádio da Luz recebeu 60 mil adeptos e uma seleção mundial, com nomes com George Best ou Bobby Charlton, para homenagear Eusébio.
Pedro Sequeira
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Foi com mais de 60 mil adeptos no Estádio da Luz e rodeado de alguns dos melhores futebolistas mundiais de sempre que Eusébio viveu, em setembro de 1973, uma justa homenagem, na qual também seria agraciado pelo Estado português com a Ordem do Infante Dom Henrique.

O cumprimento entre dois gigantes da história do futebol: Eusébio e o fenómeno norte-irlandês Best.
O cumprimento entre dois gigantes da história do futebol: Eusébio e o fenómeno norte-irlandês Best.Arquivo DN
Durante a homenagem a Eusébio, foi-lhe entregue, por Veiga Simão (antigo ministro da Educação), a Ordem do Infante Dom Henrique.
Durante a homenagem a Eusébio, foi-lhe entregue, por Veiga Simão (antigo ministro da Educação), a Ordem do Infante Dom Henrique.Arquivo DN
Ao entrar na Luz, Eusébio saudou o público. Estiveram mais de 60 mil adeptos nas bancadas.
Ao entrar na Luz, Eusébio saudou o público. Estiveram mais de 60 mil adeptos nas bancadas.Arquivo DN
O Pantera Negra recebeu de Santiago Bernabéu, histórico presidente do Real Madrid, uma peça em prata.
O Pantera Negra recebeu de Santiago Bernabéu, histórico presidente do Real Madrid, uma peça em prata.Arquivo DN
Bobby Charlton, Best, Banks e Hilário foram alguns dos atletas da seleção mundial.
Bobby Charlton, Best, Banks e Hilário foram alguns dos atletas da seleção mundial.Arquivo DN
A capa do DN de 26 de setembro de 1973.
A capa do DN de 26 de setembro de 1973.
A página de reportagem do DN no jogo de homenagem a Eusébio.
A página de reportagem do DN no jogo de homenagem a Eusébio.

Não se tratou da despedida dos relvados (jogaria até 1978), mas de um tributo. Uma seleção de jogadores, que integrava George Best e Bobby Charlton, entre outros, foi convidada para a festa, na qual só ficou mesmo a faltar um golo do Pantera Negra pelo Benfica.

O resultado final seria um 2-2 e uma noite inesquecível para o histórico internacional português, que morreu em 2014, com 71 anos.

Guarda de honra a receber Eusébio. Um tributo ao histórico avançado português, que continuaria ainda a jogar futebol por mais alguns anos.
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