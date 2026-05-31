1935. Quando os ases do volante domaram uma "ventania demoníaca" no Estoril

Em outubro de 1935, disputou-se o I Circuito Automobilístico do Estoril, prova organizada pelo ACP e que reuniu alguns do mais célebres pilotos e carros da época, como Henrique Lerhfeld, também conhecido como o “Galgo das Montanhas”. .A corrida foi seguida no local por cerca de 20 mil pessoas, um sucesso. “Nas bilheteiras não havia mãos a medir. Apesar da ventanioa demoníaca que fustigou a Costa do Sol, ninguém faltou a assistir ao embate dos arrojados campeões”, escreveu a reportagem do DN. O grande vencedor da tarde seria Ribeiro Ferreira, ao volante de “uma nova Bugatti, pintada de azul”. O pódio ficou completo com Jorge Monte Real e Soares Mendes. O “Galgo das Montanhas” teve de contentar-se com o 4.º lugar..1984. Estoril entra no mapa da Fórmula 1 e logo a decidir um título.1960. Quando a alta velocidade da Fórmula 1 ecoava nas ruas do Porto