Alta velocidade no circuito do Estoril. A reportagem do DN destaca carros a circular a mais de 100 km/h para entusiasmo das aproximadamente 20 mil pessoas que assistiram à corrida.
Alta velocidade no circuito do Estoril. A reportagem do DN destaca carros a circular a mais de 100 km/h para entusiasmo das aproximadamente 20 mil pessoas que assistiram à corrida.Arquivo DN
Desporto

1935. Quando os ases do volante domaram uma "ventania demoníaca" no Estoril

No dia 20 de outubro, cerca de vinte mil pessoas assistiram à vitória de Ribeiro Ferreira naquele que foi o I Circuito Automobilístico do Estoril.
Pedro Sequeira
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Em outubro de 1935, disputou-se o I Circuito Automobilístico do Estoril, prova organizada pelo ACP e que reuniu alguns do mais célebres pilotos e carros da época, como Henrique Lerhfeld, também conhecido como o “Galgo das Montanhas”.

Ribeiro Ferreira ao telefone junto da organização da corrida. O vencedor da prova conduziu “uma nova Bugatti pintada de azul”.
Ribeiro Ferreira ao telefone junto da organização da corrida. O vencedor da prova conduziu “uma nova Bugatti pintada de azul”.Arquivo DN
Os carros alinhados para a partida. O DN salientou a forte adesão do público: “Uma multidão, entre a qual figuravam muitas senhoras”, que saudou os pilotos com “entusiásticas ovações”.
Os carros alinhados para a partida. O DN salientou a forte adesão do público: “Uma multidão, entre a qual figuravam muitas senhoras”, que saudou os pilotos com “entusiásticas ovações”.Arquivo DN
Os pilotos junto ao placard das classificações. A prova não contou com o “grande ás” Vasco Sameiro, que no próprio dia informou ter ficado retido em Salamanca.
Os pilotos junto ao placard das classificações. A prova não contou com o “grande ás” Vasco Sameiro, que no próprio dia informou ter ficado retido em Salamanca.Arquivo DN
O sinal de partida foi dado pelas 15h35. A prova contou com 60 voltas, concluídas em 1h59m40s pelo vencedor, que rodou a uma média de 92 km/h.
O sinal de partida foi dado pelas 15h35. A prova contou com 60 voltas, concluídas em 1h59m40s pelo vencedor, que rodou a uma média de 92 km/h.Arquivo DN
A reportagem do DN publicada no dia 21 de outubro de 1935.
A reportagem do DN publicada no dia 21 de outubro de 1935.Arquivo DN

A corrida foi seguida no local por cerca de 20 mil pessoas, um sucesso. “Nas bilheteiras não havia mãos a medir. Apesar da ventanioa demoníaca que fustigou a Costa do Sol, ninguém faltou a assistir ao embate dos arrojados campeões”, escreveu a reportagem do DN.

O grande vencedor da tarde seria Ribeiro Ferreira, ao volante de “uma nova Bugatti, pintada de azul”. O pódio ficou completo com Jorge Monte Real e Soares Mendes. O “Galgo das Montanhas” teve de contentar-se com o 4.º lugar.

Alta velocidade no circuito do Estoril. A reportagem do DN destaca carros a circular a mais de 100 km/h para entusiasmo das aproximadamente 20 mil pessoas que assistiram à corrida.
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Alta velocidade no circuito do Estoril. A reportagem do DN destaca carros a circular a mais de 100 km/h para entusiasmo das aproximadamente 20 mil pessoas que assistiram à corrida.
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