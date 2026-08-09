Uma fase do jogo no Campo das Amoreiras. Reportagem do DN destacou o mérito do triunfo do Gimnasio, “entre o entusiasmo do público e a dureza dos jogadores”.
Uma fase do jogo no Campo das Amoreiras. Reportagem do DN destacou o mérito do triunfo do Gimnasio, “entre o entusiasmo do público e a dureza dos jogadores”.Arquivo DN
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1935. Na batalha das capitais ibéricas ganhou o "rugby" lisboeta

Gimnasio bateu Madrid FC, por 11-8, no Campo das Amoreiras, num jogo "revestido de grande dureza".
Pedro Sequeira
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Em 1935, o Campo das Amoreiras foi palco de um curioso duelo sobre o domínio do “rugby” na Península Ibérica, que colocou frente a frente o campeão de Lisboa, o Gimnasio (atual Ginásio Clube de Portugal, já com 150 anos de história), e o campeão da capital espanhola, o Madrid FC.

Gimnasio bateu rival ibérico por 11-8. No mesmo dia, Portugal e Espanha também mediram forças em basquetebol, com triunfo espanhol (33-12) no primeiro confronto entre as seleções.
Gimnasio bateu rival ibérico por 11-8. No mesmo dia, Portugal e Espanha também mediram forças em basquetebol, com triunfo espanhol (33-12) no primeiro confronto entre as seleções.Arquivo DN
A tradicional troca de cumprimentos e galhardetes entre os capitães de equipa.
A tradicional troca de cumprimentos e galhardetes entre os capitães de equipa.Arquivo DN
A equipa do Gimnasio. O destaque foi para as exibições de Silva, Albergaria, Bruxelas e Garcia no ataque.
A equipa do Gimnasio. O destaque foi para as exibições de Silva, Albergaria, Bruxelas e Garcia no ataque.Arquivo DN
A equipa do Madrid FC. O Diário de Notícias destacou a prestação de Carlos San Miguel.
A equipa do Madrid FC. O Diário de Notícias destacou a prestação de Carlos San Miguel.Arquivo DN
A reportagem do DN, edição de 16 de abril de 1935.
A reportagem do DN, edição de 16 de abril de 1935.Arquivo DN

A vitória foi caseira. O DN acompanhou a partida e destacou mais o resultado (11-8) do que a exibição: “O jogo foi pouco bonito, especialmente no segundo tempo, por ter sido revestido de grande dureza. A partir de certa altura não se jogou ‘rugby’. Muita energia, mas pouco jogo”.

Uma fase do jogo no Campo das Amoreiras. Reportagem do DN destacou o mérito do triunfo do Gimnasio, “entre o entusiasmo do público e a dureza dos jogadores”.
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