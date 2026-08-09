1935. Na batalha das capitais ibéricas ganhou o "rugby" lisboeta

Em 1935, o Campo das Amoreiras foi palco de um curioso duelo sobre o domínio do “rugby” na Península Ibérica, que colocou frente a frente o campeão de Lisboa, o Gimnasio (atual Ginásio Clube de Portugal, já com 150 anos de história), e o campeão da capital espanhola, o Madrid FC. .A vitória foi caseira. O DN acompanhou a partida e destacou mais o resultado (11-8) do que a exibição: “O jogo foi pouco bonito, especialmente no segundo tempo, por ter sido revestido de grande dureza. A partir de certa altura não se jogou ‘rugby’. Muita energia, mas pouco jogo”..1939. A lição da 'Briosa' na estreia da nova Taça.1940. Ir de Lisboa às Caldas e voltar numa prova com emoção até ao fim.1934. Estudantes de Madrid e Lisboa mediram forças em ‘dérbis’ ibéricos