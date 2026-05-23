1939. A lição da 'Briosa' na estreia da nova Taça

Sporting e Torreense disputam este domingo a final da Taça de Portugal. Oportunidade para recordar a primeira edição do troféu, disputada a 25 de junho de 1939, que veio suceder no formato a eliminar ao Campeonato de Portugal.. Na Ajuda, no antigo Campo das Salésias, ainda com a relva a cheirar a novo (foi o primeiro recinto em Portugal a ter este tipo de piso, colocado em 1937), mediram forças a Académica de Coimbra e o Benfica, num “encontro magnificamente disputado”, salientou a reportagem do DN, e recheado de golos. No final, os estudantes mostrar-se-iam “superiores ao adversário em vontade e em jogo”, ganhando por 4-3. A esta Taça, a Académica (também conhecida por ‘Briosa’) juntaria mais uma na época 2011/12. Já o Benfica é o recordista deste troféu (26), que venceu pela primeira vez no ano seguinte à derrota com os estudantes, batendo na final o Belenenses (3-1)..Lisboa vai ter arena oficial para acompanhar o Mundial de Futebol no Terreiro do Paço.Paladinos CF: Brasileiros fundam clube para unir imigrantes pelo futebol no interior de Portugal