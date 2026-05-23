Os jogadores da Académica numa imagem que ficou na história do clube de Coimbra. Pimenta, Alberto Gomes e Arnaldo Carneiro (2) fizeram os golos do triunfo da Briosa no Campo das Salésias. Pelo Benfica marcaram Alexandre Brito e Rogério de Sousa (2).
Os jogadores da Académica numa imagem que ficou na história do clube de Coimbra. Pimenta, Alberto Gomes e Arnaldo Carneiro (2) fizeram os golos do triunfo da Briosa no Campo das Salésias. Pelo Benfica marcaram Alexandre Brito e Rogério de Sousa (2).Arquivo DN
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1939. A lição da 'Briosa' na estreia da nova Taça

A primeira edição da Taça de Portugal foi disputada no antigo Campo das Salésias e teve com vencedor a Académica de Coimbra, após um “encontro magnificamente disputado” frente ao Benfica.
Pedro Sequeira
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Sporting e Torreense disputam este domingo a final da Taça de Portugal. Oportunidade para recordar a primeira edição do troféu, disputada a 25 de junho de 1939, que veio suceder no formato a eliminar ao Campeonato de Portugal.

Um dos lances da partida, com Tibério, guarda-redes da Académica, a antecipar-se ao benfiquista Espírito Santo.
Um dos lances da partida, com Tibério, guarda-redes da Académica, a antecipar-se ao benfiquista Espírito Santo.Arquivo DN
A polémica saudação fascista era prática comum em jogos de futebol.
A polémica saudação fascista era prática comum em jogos de futebol.Arquivo DN
Antes do jogo, o ministro da Educação, Carneiro Pacheco, foi ao relvado. Ao som do hino nacional, entregou medalhas ao todos os atletas.
Antes do jogo, o ministro da Educação, Carneiro Pacheco, foi ao relvado. Ao som do hino nacional, entregou medalhas ao todos os atletas.Arquivo DN
O capitão do Benfica foi Alfredo Valadas, dono de um impressionante registo no clube: 158 golos e 264 jogos.
O capitão do Benfica foi Alfredo Valadas, dono de um impressionante registo no clube: 158 golos e 264 jogos.Arquivo DN
A reportagem do DN publicada a 26 de junho de 1939.
A reportagem do DN publicada a 26 de junho de 1939.

Na Ajuda, no antigo Campo das Salésias, ainda com a relva a cheirar a novo (foi o primeiro recinto em Portugal a ter este tipo de piso, colocado em 1937), mediram forças a Académica de Coimbra e o Benfica, num “encontro magnificamente disputado”, salientou a reportagem do DN, e recheado de golos.

No final, os estudantes mostrar-se-iam “superiores ao adversário em vontade e em jogo”, ganhando por 4-3. A esta Taça, a Académica (também conhecida por ‘Briosa’) juntaria mais uma na época 2011/12. Já o Benfica é o recordista deste troféu (26), que venceu pela primeira vez no ano seguinte à derrota com os estudantes, batendo na final o Belenenses (3-1).

Os jogadores da Académica numa imagem que ficou na história do clube de Coimbra. Pimenta, Alberto Gomes e Arnaldo Carneiro (2) fizeram os golos do triunfo da Briosa no Campo das Salésias. Pelo Benfica marcaram Alexandre Brito e Rogério de Sousa (2).
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Os jogadores da Académica numa imagem que ficou na história do clube de Coimbra. Pimenta, Alberto Gomes e Arnaldo Carneiro (2) fizeram os golos do triunfo da Briosa no Campo das Salésias. Pelo Benfica marcaram Alexandre Brito e Rogério de Sousa (2).
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