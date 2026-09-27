Desporto
1935. Festas com desporto para todos os gostos e aviões no céu
Ginástica, provas de velocidade e um festival aéreo deram um colorido especial às festas de Lisboa em 1935.
Em junho de 1935 as Festas da Cidade de Lisboa tiveram uma forte componente ligada à prática desportiva.
Além de uma inédita lição de ginástica, que juntou mais de 4000 crianças a praticar exercícios sob a orientação do professor Júlio dos Santos, numa execução que, frisou o DN, foi “comandada a rufo de tambor”, os desportos motorizados foram um dos principais chamarizes para a população, com competições de automóveis, motos e até um “Rallye Aéreio Internacional”. Este seria ganho pelo francês Edward Bret, que voou de Nice até ao Campo da Amadora.