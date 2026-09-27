José Martins (numa Rudge, 250 cc), Alexandre Black (Velocette, 350 cc), Ângelo Bastos (Rudge, 500 cc) foram os vencedores nas motas. Arquivo DN

Desporto

1935. Festas com desporto para todos os gostos e aviões no céu

Ginástica, provas de velocidade e um festival aéreo deram um colorido especial às festas de Lisboa em 1935.