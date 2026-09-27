José Martins (numa Rudge, 250 cc), Alexandre Black (Velocette, 350 cc), Ângelo Bastos (Rudge, 500 cc) foram os vencedores nas motas.
José Martins (numa Rudge, 250 cc), Alexandre Black (Velocette, 350 cc), Ângelo Bastos (Rudge, 500 cc) foram os vencedores nas motas.Arquivo DN
Desporto

1935. Festas com desporto para todos os gostos e aviões no céu

Ginástica, provas de velocidade e um festival aéreo deram um colorido especial às festas de Lisboa em 1935.
Pedro Sequeira
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Em junho de 1935 as Festas da Cidade de Lisboa tiveram uma forte componente ligada à prática desportiva.

O “I Rallye Aéreo Internacional” foi organizado pelo Aero Club de Portugal. O vencedor foi o piloto francês Edward Bret, num “Puss Moth”, que voou desde Nice até ao Campo de Amadora, com paragens em França, Espanha e Portugal, num percurso total de 4559 kms.
O “I Rallye Aéreo Internacional” foi organizado pelo Aero Club de Portugal. O vencedor foi o piloto francês Edward Bret, num “Puss Moth”, que voou desde Nice até ao Campo de Amadora, com paragens em França, Espanha e Portugal, num percurso total de 4559 kms.Arquivo DN
As corridas de automóveis tiveram lugar no Parque Eduardo VII, bem no centro de Lisboa.
As corridas de automóveis tiveram lugar no Parque Eduardo VII, bem no centro de Lisboa.Arquivo DN
Público e participantes na prova de motas. O som dos motores chamou milhares de pessoas ao encontro.
Público e participantes na prova de motas. O som dos motores chamou milhares de pessoas ao encontro.Arquivo DN
Um dos concorrentes das provas de automóveis, que foram divididas em quatro categorias.
Um dos concorrentes das provas de automóveis, que foram divididas em quatro categorias.Arquivo DN
A reportagem do DN publicada a 9 de junho de 1935.
A reportagem do DN publicada a 9 de junho de 1935.Arquivo DN

Além de uma inédita lição de ginástica, que juntou mais de 4000 crianças a praticar exercícios sob a orientação do professor Júlio dos Santos, numa execução que, frisou o DN, foi “comandada a rufo de tambor”, os desportos motorizados foram um dos principais chamarizes para a população, com competições de automóveis, motos e até um “Rallye Aéreio Internacional”. Este seria ganho pelo francês Edward Bret, que voou de Nice até ao Campo da Amadora.

José Martins (numa Rudge, 250 cc), Alexandre Black (Velocette, 350 cc), Ângelo Bastos (Rudge, 500 cc) foram os vencedores nas motas.
1928. Uma receção olímpica à equipa que juntou milhares em Lisboa à espera do resultado
José Martins (numa Rudge, 250 cc), Alexandre Black (Velocette, 350 cc), Ângelo Bastos (Rudge, 500 cc) foram os vencedores nas motas.
1940. Ir de Lisboa às Caldas e voltar numa prova com emoção até ao fim
José Martins (numa Rudge, 250 cc), Alexandre Black (Velocette, 350 cc), Ângelo Bastos (Rudge, 500 cc) foram os vencedores nas motas.
1934. Estudantes de Madrid e Lisboa mediram forças em ‘dérbis’ ibéricos
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