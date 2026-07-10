1928. Uma receção olímpica à equipa que juntou milhares em Lisboa à espera do resultado

Em junho de 1928, uma equipa de futebol cativou a atenção do país. Pela primeira vez, Portugal fez-se representar nos Jogos Olímpicos de Amsterdão através da seleção nacional tendo atingido os quartos-de-final, onde seria eliminado pelo Egito. Antes, somara triunfos frente ao Chile (4-2) e Jugoslávia (2-1), tendo esta última partida reunido milhares de adeptos no Rossio, em Lisboa, junto ao “placard luminoso” do Diário de Notícias, onde se ia atualizando o resultado do jogo sempre que um telegrama com nova informação chegava à redação. A emoção durou até ao último minuto, quando um golo de Augusto Silva fechou o resultado..O ânimo dos adeptos não se esfumou, depois, com a derrota frente ao Egito. Prova disso, foi a forte presença de populares na fronteira de Vilar Formoso, por onde a equipa nacional regressou ao país. Neste Jogos de 1928, Portugal somou uma medalha de bronze em Esgrima (Espada, por equipas)..1948. "O povo de Lisboa aclamou em delírio" heróis do hóquei em patins.1947. A goleada que ainda hoje é a mais pesada da Seleção Nacional