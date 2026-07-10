O regresso a Portugal, após a participação olímpica, fez-se pela fronteira de Vilar Formoso. Foi a primeira das festas do dia. A maior em Lisboa, onde as “manifestações atingiram um delírio fantástico, misto de loucura e admiração com que o público da capital acolheu a sua gente”, escreveu a reportagem do DN.
O regresso a Portugal, após a participação olímpica, fez-se pela fronteira de Vilar Formoso. Foi a primeira das festas do dia. A maior em Lisboa, onde as “manifestações atingiram um delírio fantástico, misto de loucura e admiração com que o público da capital acolheu a sua gente”, escreveu a reportagem do DN.Arquivo DN
Desporto

1928. Uma receção olímpica à equipa que juntou milhares em Lisboa à espera do resultado

Seleção nacional de futebol disputou pela primeira vez os Jogos Olímpicos, atingindo dos quartos-de-final. Adeptos acompanharam resultados através do "placard luminoso" do DN, no Rossio.
Pedro Sequeira
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Em junho de 1928, uma equipa de futebol cativou a atenção do país. Pela primeira vez, Portugal fez-se representar nos Jogos Olímpicos de Amsterdão através da seleção nacional tendo atingido os quartos-de-final, onde seria eliminado pelo Egito.

Antes, somara triunfos frente ao Chile (4-2) e Jugoslávia (2-1), tendo esta última partida reunido milhares de adeptos no Rossio, em Lisboa, junto ao “placard luminoso” do Diário de Notícias, onde se ia atualizando o resultado do jogo sempre que um telegrama com nova informação chegava à redação. A emoção durou até ao último minuto, quando um golo de Augusto Silva fechou o resultado.

Adeptos de Portugal a seguirem, no Rossio, a atualização do “placard luminoso” do DN, onde se ia dando conte do resultado do jogo com a Jugoslávia.
Adeptos de Portugal a seguirem, no Rossio, a atualização do “placard luminoso” do DN, onde se ia dando conte do resultado do jogo com a Jugoslávia.Arquivo DN
Logo em Vilar Formoso, fronteira por onde a equipa voltou a Portugal, o Diário de Notícias presenteou todos os futebolistas com uma medalha que premiou a boa prestação em Amsterdão.
Logo em Vilar Formoso, fronteira por onde a equipa voltou a Portugal, o Diário de Notícias presenteou todos os futebolistas com uma medalha que premiou a boa prestação em Amsterdão.Arquivo DN
Foi esta a medalha oferecida pelo DN.
Foi esta a medalha oferecida pelo DN.Arquivo DN
Regressada a Portugal, a equipa de futebol também foi recebida na câmara de Lisboa.
Regressada a Portugal, a equipa de futebol também foi recebida na câmara de Lisboa.Arquivo DN
Capa do DN de 11 de junho de 1928, com a chegada da equipa a Portugal em destaque.
Capa do DN de 11 de junho de 1928, com a chegada da equipa a Portugal em destaque.Arquivo DN
A reportagem no Rossio, no dia do jogo com a Jugoslávia.
A reportagem no Rossio, no dia do jogo com a Jugoslávia.Arquivo DN

O ânimo dos adeptos não se esfumou, depois, com a derrota frente ao Egito. Prova disso, foi a forte presença de populares na fronteira de Vilar Formoso, por onde a equipa nacional regressou ao país. Neste Jogos de 1928, Portugal somou uma medalha de bronze em Esgrima (Espada, por equipas).

O regresso a Portugal, após a participação olímpica, fez-se pela fronteira de Vilar Formoso. Foi a primeira das festas do dia. A maior em Lisboa, onde as “manifestações atingiram um delírio fantástico, misto de loucura e admiração com que o público da capital acolheu a sua gente”, escreveu a reportagem do DN.
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O regresso a Portugal, após a participação olímpica, fez-se pela fronteira de Vilar Formoso. Foi a primeira das festas do dia. A maior em Lisboa, onde as “manifestações atingiram um delírio fantástico, misto de loucura e admiração com que o público da capital acolheu a sua gente”, escreveu a reportagem do DN.
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