A chegada dos jogadores portugueses ao Ministério da Educação. A banda da Polícia encarregou-se de tocar o hino nacional.
A chegada dos jogadores portugueses ao Ministério da Educação. A banda da Polícia encarregou-se de tocar o hino nacional.Arquivo DN
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1948. "O povo de Lisboa aclamou em delírio" heróis do hóquei em patins

Portugal somara o segundo título de campeão mundial, na Suíça, e o feito foi amplamente festejado nas ruas de Lisboa, num percurso que conduziu os jogadores do aeroporto ao ministério da Educação.
Pedro Sequeira
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Em abril de 1948, Portugal começava a construir uma imagem dominante no hóquei em patins, ao vencer o seu segundo título mundial (hoje tem 16), em Montreux, na Suíça. E, em Lisboa, os jogadores nacionais (capitaneados por Olivério Serpa) tinham à sua espera uma receção “triunfal”, como enfatizou a reportagem do DN. A comitiva portuguesa, mal chegou à capital num voo da KLM, foi encaminhada para o Ministério da Educação, no Campo de Santana, onde uma “multidão dominada pela emoção entoou em coro a ‘Portuguesa’”.

Foto de grupo com o troféu, que Portugal já tinha conquistado no ano anterior, em Lisboa. Repetiria o feito em 1949 e 1950.
Foto de grupo com o troféu, que Portugal já tinha conquistado no ano anterior, em Lisboa. Repetiria o feito em 1949 e 1950.Arquivo DN
Os jogadores portugueses foram carregados em ombros por quem os aguardava no aeroporto de Lisboa.
Os jogadores portugueses foram carregados em ombros por quem os aguardava no aeroporto de Lisboa.Arquivo DN
O cortejo por Lisboa fez-se numa camioneta. DN contou que em muitas varandas se viam bandeiras nacionais.
O cortejo por Lisboa fez-se numa camioneta. DN contou que em muitas varandas se viam bandeiras nacionais.Arquivo DN
Portugal viajou da Suíça num voo da KLM. Logo no aeroporto, uma multidão aguardava a comitiva.
Portugal viajou da Suíça num voo da KLM. Logo no aeroporto, uma multidão aguardava a comitiva.Arquivo DN

Santos Romão, presidente da Federação Portuguesa de Patinagem, mostrou-se impressionado com a dimensão dos festejos: "Voltámos a Portugal com a certeza absoluta de termos cumprido um dever patriótico. Trago a alma e o coração transbordantes de alegria".

A reportagem do DN também esteve com os elementos da comitiva enquanto estes "jantavam num restaurante da Baixa", onde recolheu a reação de José Prazeres, o selecionador nacional: "Foi uma vitória desportiva de que Portugal deve orgulhar-se. Confesso que esperava a receção que nos tributaram, mas nunca julguei que fosse tão grandiosa e emocionante".

A capa do DN de 7 de abril de 1948.
A capa do DN de 7 de abril de 1948.
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