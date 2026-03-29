1948. "O povo de Lisboa aclamou em delírio" heróis do hóquei em patins

Em abril de 1948, Portugal começava a construir uma imagem dominante no hóquei em patins, ao vencer o seu segundo título mundial (hoje tem 16), em Montreux, na Suíça. E, em Lisboa, os jogadores nacionais (capitaneados por Olivério Serpa) tinham à sua espera uma receção “triunfal”, como enfatizou a reportagem do DN. A comitiva portuguesa, mal chegou à capital num voo da KLM, foi encaminhada para o Ministério da Educação, no Campo de Santana, onde uma “multidão dominada pela emoção entoou em coro a ‘Portuguesa’”..Santos Romão, presidente da Federação Portuguesa de Patinagem, mostrou-se impressionado com a dimensão dos festejos: "Voltámos a Portugal com a certeza absoluta de termos cumprido um dever patriótico. Trago a alma e o coração transbordantes de alegria".A reportagem do DN também esteve com os elementos da comitiva enquanto estes "jantavam num restaurante da Baixa", onde recolheu a reação de José Prazeres, o selecionador nacional: "Foi uma vitória desportiva de que Portugal deve orgulhar-se. Confesso que esperava a receção que nos tributaram, mas nunca julguei que fosse tão grandiosa e emocionante".