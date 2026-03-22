O cumprimento entre os capitães de equipa, o inglês George Hardwick e o português Álvaro Cardoso.
O cumprimento entre os capitães de equipa, o inglês George Hardwick e o português Álvaro Cardoso.Arquivo DN
Desporto

1947. A goleada que ainda hoje é a mais pesada da Seleção Nacional

Mais de 70 mil pessoas preencheram as bancadas do Estádio Nacional a assistir ao Portugal-Inglaterra. Mas foram os britânicos, com duas mãos cheias de golos, que tiveram mais motivos para festejar.
Pedro Sequeira
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No dia 25 de maio de 1947, contou a reportagem do DN, “o Estádio Nacional enfeitou-se com as suas melhores galas para receber os mestres do ‘football association’”, a poderosa Inglaterra. O Jamor estava a abarrotar. Houve venda de bilhetes em “mercado negro por preços astronómicos” e nas bancadas estiveram “setenta mil almas”, atraídas pelo “imã da altíssima categoria dos britânicos”.

Casa cheia no Jamor. “Quando o jogo começou parecia que não havia espaço para um alfinete”, escreveu o DN.
Casa cheia no Jamor. “Quando o jogo começou parecia que não havia espaço para um alfinete”, escreveu o DN.Arquivo DN
Golo inglês. Azevedo foi titular na baliza, mas seria rendido por Capela antes da meia hora de jogo.
Golo inglês. Azevedo foi titular na baliza, mas seria rendido por Capela antes da meia hora de jogo.Arquivo DN
Portugal alinhou com Azevedo, Álvaro Cardoso, Feliciano, Francisco Ferreira, Francisco Moreira, Mariano Amaro, Travassos, Araújo, Peyroteo, Jesus Correia e Rogério Pipi.
Portugal alinhou com Azevedo, Álvaro Cardoso, Feliciano, Francisco Ferreira, Francisco Moreira, Mariano Amaro, Travassos, Araújo, Peyroteo, Jesus Correia e Rogério Pipi.Arquivo DN
O DN destacava que muitos dos que foram ao estádio tinham como "objetivo nº 1" ver, ao vivo e a cores, "os maiores de todos", referindo-se aos famosos atletas britânicos.
O DN destacava que muitos dos que foram ao estádio tinham como "objetivo nº 1" ver, ao vivo e a cores, "os maiores de todos", referindo-se aos famosos atletas britânicos.Arquivo DN
"Lisboa, nas últimas horas de sábado, começara a sentir a avalanche de gente da província que os comboios, os autocarros e os automóveis ligeiros despejaram nas suas artérias e esgotaram-se alojamentos em hotéis e pensões", escreveu o DN sobre a afluência de público até à capital para assistir ao jogo.
"Lisboa, nas últimas horas de sábado, começara a sentir a avalanche de gente da província que os comboios, os autocarros e os automóveis ligeiros despejaram nas suas artérias e esgotaram-se alojamentos em hotéis e pensões", escreveu o DN sobre a afluência de público até à capital para assistir ao jogo.Arquivo DN

Na seleção portuguesa constavam nomes que ainda hoje estão gravados entre os melhores jogadores de sempre do país, como Peyroteu, Rogério Pipi, Travassos, Azevedo ou Jesus Correia, mas o rival não lhes deu hipótese. Portugal perderia por 10-0, sofrendo cinco golos em cada parte do desafio, resultado que perdura como a derrota mais pesada da seleção nacional.

A capa do DN de 26 de maio de 1947.
A capa do DN de 26 de maio de 1947.
O cumprimento entre os capitães de equipa, o inglês George Hardwick e o português Álvaro Cardoso.
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O cumprimento entre os capitães de equipa, o inglês George Hardwick e o português Álvaro Cardoso.
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