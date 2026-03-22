1947. A goleada que ainda hoje é a mais pesada da Seleção Nacional

No dia 25 de maio de 1947, contou a reportagem do DN, “o Estádio Nacional enfeitou-se com as suas melhores galas para receber os mestres do ‘football association’”, a poderosa Inglaterra. O Jamor estava a abarrotar. Houve venda de bilhetes em “mercado negro por preços astronómicos” e nas bancadas estiveram “setenta mil almas”, atraídas pelo “imã da altíssima categoria dos britânicos”. .Na seleção portuguesa constavam nomes que ainda hoje estão gravados entre os melhores jogadores de sempre do país, como Peyroteu, Rogério Pipi, Travassos, Azevedo ou Jesus Correia, mas o rival não lhes deu hipótese. Portugal perderia por 10-0, sofrendo cinco golos em cada parte do desafio, resultado que perdura como a derrota mais pesada da seleção nacional..1960. Quando a alta velocidade da Fórmula 1 ecoava nas ruas do Porto.1934. Estudantes de Madrid e Lisboa mediram forças em ‘dérbis’ ibéricos