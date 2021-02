Se existe alguém a personificar um novo sistema de estrelas em Hollywood é Zendaya, antiga estrela juvenil e agora atriz nas conjeturas dos Óscares. Aos 24 anos é capa de revistas, símbolo de uma geração e voz ativa sobre o direito da igualdade de sexos. É também alguém com um discurso incómodo dentro dos padrões do sistema de estúdios, ou seja, põe em causa esse mesmo sistema. Desplante? Arrogância? Não, no seu caso é mesmo sinceridade e uma necessidade orgânica e genuína de não recorrer a filtros, ao ponto de já ter vindo a público dizer que nunca vai querer fazer personagens com as quais não possa ir além da "namorada" do herói, mesmo quando o seu próximo filme é mais uma sequela de Spider-Man, onde interpreta mais uma vez o interesse amoroso do rapaz de collants azuis...

Por esta altura, Zendaya está nas bocas do mundo com a chegada à Netflix de Malcom & Marie, de Sam Levinson, drama conjugal sobre um casal afro-americano, filmado a preto & branco e com temas como abuso masculino nas relações e desequilíbrio de méritos no sistema de Hollywood. É o seu grande papel até à data, interpretando a mulher de um cineasta vaidoso que o confronta acerca dos problemas da relação, do aproveitamento da sua condição de toxicodependente, revertendo a lógica machista de "por trás de um grande homem há uma grande mulher"...Trata-se de um filme claustrofóbico mas de uma crueldade realista estimulante. Entre ela e John David Washington há uma química que lembra a faísca de Gena Rowlands e Cassavettes. O filme vai precisamente sempre mais longe quando Zendaya se transfigura em explosões dramáticas. A sua Marie tanto pode estar de rastos, num pranto de lágrimas, como pode ser glaciar com o seu cigarro na mão ou mundana a cozinhar um macarrão de queijo com olheiras de sono. Há também a Marie sexual, desesperadamente triste e agressiva quando passa ao ataque. Mas é na vulnerabilidade do seu olhar de mulher apaixonada de forma incondicional que apetece ficar. Um trabalho de atriz tão introspetivo como visceral e há realmente razões para poder acreditar que pode ser nomeada para os principais prémios da temporada, mesmo quando na concorrência tem atrizes afro-americanas que lhe podem roubar a vaga, em especial Andra Day, de Estados Unidos vs, Billie Holiday (mas a Andra faltam-lhe nuances de subtileza...) ou Viola Davis em Ma Rainey - A Mãe dos Blues.