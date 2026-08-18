A entrada no festival é gratuita para crianças até aos seis anos (inclusive).
A entrada no festival é gratuita para crianças até aos seis anos (inclusive).Foto: @sarahawkkk / Facebook Festival Vilar de Mouros
Cultura

YUNGBLUD e Ben Harper. Vilar de Mouros arranca esta terça com cinco dias de música

O festival português mais antigo estreia pela primeira vez uma edição com mais dias.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O Festival Vilar de Mouros regressa hoje para cinco dias de concertos, pela primeira vez, com YUNGBLUD como cabeça de cartaz do primeiro dia e um programa que inclui músicos como Ben Harper, Body Count, Dropkick Murphys e Kasabian.

O festival português mais antigo inicia uma edição inédita de cinco dias, precisamente porque o cantor britânico YUNGBLUD, de 29 anos, só podia atuar hoje, em Portugal, devido à sua agenda de concertos, e a organização juntou mais um dia à programação.

No primeiro dia desta edição do Festival CA Vilar de Mouros, o destaque do diretor do festival, Paulo Ventura, vai também para os President, uma banda inglesa. “Eles têm aquelas máscaras deles. (…) É aquele 'metal core' que agora é muito apreciado e muito ouvido por muita gente”. Os Cabaret Voltaire são destaque e esta será, muito possivelmente, a última vez que vêm a Portugal, disse Paulo Ventura à Lusa.

No segundo dia, quarta-feira, os norte-americanos Dropkick Murphys, que vieram duas vezes ao Vilar de Mouros, regressam 12 anos depois da última presença e agora como cabeças de cartaz.

A presença da banda Fishbone, que criou uma corrente musical, destaca-se igualmente na programação do segundo dia, bem como o 'punk de garagem' dos suecos The Hives, o hard rock norte-americano dos californianos Ugly Kid Joe e as bandas Less Than Jake e Grade 2.

Quinta-feira, a programação será dedicada ao Reino Unido com a banda britânica de rock Kasabian, cabeça de cartaz do terceiro dia de Vilar de Mouros. Os Kula Shaker, “que nunca vieram a Portugal”, os Kaiser Chiefs, “que nunca deixam o palco no mesmo sítio”, e os The Lathums completam o alinhamento da terceira noite do festival minhoto.

No quarto dia, sexta-feira, são celebrados os 25 anos do primeiro espetáculo de Ben Harper no festival, que regressa a Vilar de Mouros com os seus The Innocent Criminals. “Faz 25 anos que ele tocou aqui [em Vilar de Mouros]. É obviamente uma celebração” e vai acontecer pelas 22:00, avisa Paulo Ventura.

Os islandeses Kaleo são os cabeça-de-cartaz do quarto dia, atuando também a banda norte-americana originária War, os belgas Triggerfinger, a norte-americana Sydney Ross Mitchell e Monstro.

O último dia do Vilar de Mouros vai receber os Body Count, com o ‘rapper’ e entretanto também ator Ice-T, Rudeboy, Mark Ramone e Travo. Ainda no último dia, atua o vencedor do concurso de bandas António Barge, o médico fundador de Vilar de Mouros em 1971.

No ano passado o festival recebeu cerca de 50 mil pessoas, e a expectativa é que, para este ano, o número seja superado, assume a organização do evento. A entrada no festival é gratuita para crianças até aos seis anos (inclusive) e os passes, tanto de quatro como de cinco dias, dão acesso grátis ao parque de campismo, mediante a capacidade do espaço.

O evento musical é organizado pela Surprise & Expectation, com o apoio da Câmara Municipal de Caminha e da Junta de Freguesia de Vilar de Mouros.

O primeiro festival de música de grande dimensão em Portugal, criado pelo médico António Barge, goza da fama do “Woodstock à portuguesa” e a primeira edição aconteceu em 1971, com músicos como Elton John, Manfred Mann e Quarteto 1111. Regressou em 1982, com bandas como U2, Durutti Column, Echo and Bunnymen, The Raincoats, A Certain Ratio, Jafumega, GNR, Carlos Paredes e Tom Robinson Band. Assumiu as edições anuais em 1996, tendo sofrido um interregno de oito anos, entre 2006 e 2014.

As raizes do Festival de Vilar de Mouros remontam a 1965, com características locais, tendo ganhado projeção nos anos seguintes com a expansão a áreas da música clássica, jazz e fado. A edição deste ano do festival termina no sábado, 22 de agosto, e os concertos têm início pelas 17:00, todos os dias.

A entrada no festival é gratuita para crianças até aos seis anos (inclusive).
De Buraka Som Sistema a Deftones e Nick Cave, 2026 promete “diversidade”, além da música
A entrada no festival é gratuita para crianças até aos seis anos (inclusive).
Eurovisão muda regras: país em conflito armado ou em situação geopolítica sensível não pode receber festival
Música
Cultura
Festival Vilar de Mouros
Festival de música
Vilar de Mouros
festival de verão
Diário de Notícias
www.dn.pt