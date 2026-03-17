O guitarrista espanhol começa o périplo em Portugal pela Aula Magna, já na quinta-feira, e termina no dia 24 de março nos Açores, no Festival Tremor.
O guitarrista espanhol começa o périplo em Portugal pela Aula Magna, já na quinta-feira, e termina no dia 24 de março nos Açores, no Festival Tremor.Foto: Dani Pujate
Cultura

Yerai Cortés em Portugal mostra como a guitarra de flamenco lhe “sai do peito”

O guitarrista espanhol estará entre 19 e 24 de março em Portugal numa viagem que começa em Lisboa e termina nos Açores para mostrar o espetáculo 'Guitarra Coral'.
Vítor Moita Cordeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Espanha
Cultura
Fado
edição impressa
Flamenco

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt