Desde 2009 que Wagner Moura não fazia teatro. Regressa aos palcos com'Um Julgamento - depois do Inimigo do Povo'.
Desde 2009 que Wagner Moura não fazia teatro. Regressa aos palcos com'Um Julgamento - depois do Inimigo do Povo'. Foto: Caio Lirio
Cultura

Wagner Moura no palco do CCB: Na peça 'Um Julgamento' o veredito é do público

'Um Julgamento - depois do Inimigo do Povo' é um projeto de Christiane Jatahy e Wagner Moura a partir do texto de Henrik Ibsen. Faz pensar sobre o equilíbrio entre ambiente e economia, as ameaças à democracia e os perigos da desinformação. Está em cena no Centro Cultural de Belém a partir desta sexta-feira, 3 de julho, até domingo.
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Christiane Jahaty
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