Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Aida Lima e Irene LIma com o caderno do avô.
Aida Lima e Irene LIma com o caderno do avô. Foto: Miguel Plantier
Cultura

Volta a Portugal a Cavalo de Tanganho a Oldemiro

Pedro Bernardo repetiu agora numa carrinha o percurso feito em 1925 a cavalo pelo bisavô. À chegada, conheceu Aida Lima e Irene Lima, netas do jornalista do DN que há 100 anos cobriu a prova.
Leonídio Paulo Ferreira
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Cultura
edição impressa
Gazeta das Caldas
Volta a Portugal a Cavalo
José Tanganho

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt