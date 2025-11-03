Volta a Portugal a Cavalo de Tanganho a Oldemiro

Aida Lima e Irene Lima mostram o caderno onde o avô deixou o relato de quase um mês a contar no Diário de Notícias o que acontecia na Volta a Portugal a Cavalo, realizada em 1925. O avô de que falo é Oldemiro César (que mais tarde foi repórter na Guerra Civil de Espanha), e no caderno constam as fotografias feitas por Anselmo Franco, sendo que em algumas delas se vê o redator sentado no carro do DN, um automóvel Overland guiado por Ernesto Zenoglio e onde seguia também o administrador Beirão da Veiga, pois o jornal organizava a prova..As duas netas do jornalista que cobriu o oficialmente chamado Grande Circuito Hípico de Portugal estiveram esta segunda-feira, 3 de novembro, em Lisboa para a cerimónia no Jockey Club que assinalou o regresso da Favorita, uma carrinha que reconstituiu o percurso feito por 43 cavaleiros..A partida foi a 10 de outubro, tal como em 1925, e a condução coube a Pedro Bernardo, bisneto de José Tanganho, o paisano que com o Favorito derrotou os militares. “Por mares nunca antes navegados. Vila Flor, Mirandela, Bragança, Vinhais. Adorei estar em Vinhais. Fomos muito bem recebidos. Comemos alheiras. Vimos a aguardente a destilar e bebemos dela. Vimos os presuntos a secar. Um, dois e três anos. Fiz a barba no barbeiro da terra, que por pouco não terá visto o meu bisavô a controlar na vila. Para lá dos montes, tudo muda. Só eles são os mesmos de há cem anos. Uma ou outra fonte ou ponte. Passado dois dias estamos em Amarante. É uma grande distância, já é outro país. Custa-me a acreditar que há dias estávamos em Vinhais”, diz Bernardo, lembrando um pedaço da volta..Também na carrinha seguiu João Belga, que fotografou e desenhou nestes 23 dias com passagem por 70 vilas e cidades, tal como os concorrentes daquele outro tempo: “Enquanto artista visual, recuar 100 anos - a convite do bisneto de Tanganho - para recrear o percurso da épica Volta a Portugal a Cavalo de 1925 foi oportunidade única de retratar o país contemporâneo na diversidade dos limites do seu território. Experiência magnífica”..A iniciativa desta recriação da Volta a Portugal a Cavalo foi da Gazeta das Caldas, jornal que celebrou agora também 100 anos e que quis assim homenagear José Tanganho, um herói caldense. .Gazeta das Caldas faz cem anos e celebra vitória do caldense Tanganho em 1925 na Volta a Portugal a Cavalo.Centenário da Volta a Portugal em Cavalo: José Tanganho, o vencedor improvável