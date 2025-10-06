Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Mário Lino, Carlos Querido, Teresa Perdigão, Pedro Bernardo e José Luís Mendes de Almeida fotografados na sala onde Tanganho é homenageado.
Mário Lino, Carlos Querido, Teresa Perdigão, Pedro Bernardo e José Luís Mendes de Almeida fotografados na sala onde Tanganho é homenageado.Foto: Paulo Spranger
Cultura

Gazeta das Caldas faz cem anos e celebra vitória do caldense Tanganho em 1925 na Volta a Portugal a Cavalo

DN organizou em 1927 a primeira Volta a Portugal em Bicicleta, mas antes promoveu Circuito Hípico de Portugal, que serviu de inspiração para a prova. Nas Caldas da Rainha, cavaleiro vencedor é herói.
Leonídio Paulo Ferreira
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Cultura
Caldas da Rainha
cavalo
Volta a Portugal em bicicleta
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt