Viagem pela cultura do chá em Sichuan

Em 2022, as técnicas tradicionais de processamento do Chá de Mengshan e do Chá da Rota do Sul foram inscritas na Lista Representativa do Património Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO, evidenciando a importância histórica e cultural do chá de Sichuan.Montanha Mengding: um chá de excelência entre nuvens e neblinasSituada na orla oeste da Bacia de Sichuan, a Montanha Mengding é conhecida como a zona de ouro da produção de chá na região. Envolta em neblina e abençoada com um clima ameno, oferece condições ideais para o cultivo do prestigiado Chá de Mengshan. Já no primeiro ano da era Tianbao, na Dinastia Tang (742 d.C.), o Chá de Mengshan foi selecionado como tributo imperial, mantendo este estatuto por mais de mil anos, ao longo de cinco dinastias. É, portanto, o chá que durante mais tempo serviu como tributo na História da China, amplamente apreciado por altos dignitários e literatos.O Chá de Mengshan é um chá verde, cuja produção passa por uma sequência rigorosa de etapas, desde a colheita até à torrefação. O resultado é um chá de aparência refinada, cor viva e brilhante, aroma intenso e sabor suave e adocicado, apreciado não apenas pelo paladar, mas também pelos seus benefícios para a digestão.A Rota dos Cavalos e do Chá e o Chá da Rota do Sul: uma ponte cultural entre han e tibetanosSe o Chá de Mengshan representa a delicadeza do chá de Sichuan, a Rota dos Cavalos e do Chá e o Chá da Rota do Sul carregam uma narrativa histórica de grandeza. Originada em Ya’an, essa antiga via comercial não era apenas uma rota de mercadorias, mas um corredor económico e cultural que ligava as planícies centrais da China ao Tibete e, mais além, ao Sul da Ásia.Desde a Dinastia Tang (século VII), foi-se consolidando o comércio de chá das regiões han por cavalos do planalto tibetano. Entre montanhas e desfiladeiros escarpados, grupos de carregadores e caravanas de cavalos abriram, a muito custo, uma rota lendária. O produto mais precioso que transportavam era o Chá da Rota do Sul, também conhecido como “chá tibetano”, que é um tipo de chá preto fermentado, cuja técnica de produção tem mais de 1300 anos.. Para suportar as longas jornadas, o chá era comprimido em blocos ou discos. Curiosamente, ao longo dos meses de transporte, o chá era repetidamente molhado pela chuva e depois seco ao sol, passando curiosamente por uma fermentação natural que lhe conferia um sabor encorpado e suave e o tornava resistente a infusões prolongadas.Ao chegar ao planalto tibetano, o chá era misturado com manteiga de iaque, sal e às vezes nozes, sendo depois batido até formar o cremoso chá de manteiga.Além de proporcionar calor e nutrientes em condições de frio e baixa oxigenação, essa bebida tornou-se parte essencial do quotidiano tibetano, assumindo também um profundo valor afetivo. O ditado popular “mais vale passar três dias sem comida do que um dia sem chá” evidencia a importância vital desta bebida para a vida local.A Rota dos Cavalos e do Chá não se limitava ao transporte de mercadorias. Também promoveu a interação entre diversos povos do sudoeste da China — han, tibetanos, yi, qiang e outros grupos étnicos —, favorecendo a integração das suas línguas, religiões e costumes. É, assim, um caminho cultural repleto de histórias e memórias.Vivencie a jornada do chá: do campo à chávenaUma viagem a Sichuan não estaria completa sem participar pessoalmente no processo de produção do chá. Nas plantações de chá que cobrem a Montanha Mengding em sucessivos socalcos, é possível acompanhar os agricultores locais e aprender a colher folhas frescas; nos ateliers tradicionais, pode-se acompanhar etapas como a torrefação e o enrolamento das folhas; e em antigas casas de chá em Chengdu, é ainda possível provar uma chávena recém-preparada de Mengding Ganlu, a variedade mais prestigiada do chá da região, apreciar a arte de servir chá e assistir ao famoso teatro de máscaras de Sichuan, mergulhando no quotidiano local..Também é possível visitar antigas estações da Rota dos Cavalos e do Chá e museus dedicados à cultura das caravanas, para conhecer o auge e o declínio dessa tradição comercial, e a intensa troca cultural entre os diferentes grupos étnicos da região.O chá de Sichuan não é apenas a história de uma folha, mas o resultado de séculos de interação entre seres humanos e a natureza, entre povos e culturas. Quer seja amante do chá ou explorador cultural, essa jornada pela cultura do chá promete experiências inesquecíveis e emoções intensas. . INICIATIVA DO MACAO DAILY NEWS