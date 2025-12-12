Vencedor da Eurovisão devolve troféu em protesto contra a participação de Israel

Nemo, o artista que no ano passado venceu o Festival da Eurovisão, vai devolver o troféu em protesto contra a participação de Israel no evento."A Eurovisão diz que defende a unidade, a inclusão e a dignidade para todos. Estes valores deram sentido ao concurso para mim. Mas a participação contínua de Israel durante aquilo que uma Comissão de Inquérito Independente da ONU concluiu ser um genocídio, mostra um conflito claro entre esses ideais e as decisões tomadas pela UER", diz numa publicação no Instagram, referindo-se à União Europeia de Radiodifusão, que organiza o festival.Nemo defende que o evento "tem sido usado repetidamente para suavizar a imagem de um Estado acusado de graves irregularidades, enquanto a UER insiste que a Eurovisão é ‘apolítica’". Para o cantor suíço, "torna-se claro que algo está profundamente errado" quando vários países decidem retirar-se do concurso "devido a esta contradição". "É por isso que decidi devolver o meu troféu à sede da UER em Genebra”, anuncia, realçando que a sua mensagem com esta atitude é clara: "Vive o que proclamas"."Já não sinto que o troféu pertença à minha estante", resume.Segundo Nemo "se os valores que celebramos em palco não são vividos fora dele, então até as mais belas canções perdem sentido". O artista diz ficar à espera desse momento em que palavras e ações se alinhem. "Até lá este troféu é vosso", remata.. Na semana passada, a UER decidiu que Israel poderá participar no Festival da Eurovisão, o que motivou a decisão de vários países de nã participarem no evento, entre eles Países Baixos, Eslovénia, Irlanda, Espanha e Islândia. Portugal irá participar, segundo anunciou depois a RTP, o que motivou críticas de Salvador Sobral, o único português a vencer a iniciativa.O músico considerou a decisão da televisão pública "uma coardia política" e uma contradição, tendo em conta que a RTP transmitiu o concerto Juntos por Gaza, que se realizou no CCB..Salvador Sobral critica RTP por transmitir concerto por Gaza e, ao mesmo tempo, ir à Eurovisão. Além disso, Dezassete músicos e intérpretes, entre os quais Cristina Branco e Bateu Matou, anunciaram a recusa em representar Portugal no Festival Eurovisão 2026, caso vençam o Festival da Canção da RTP, em protesto contra a participação de Israel..Eurovisão: Conjunto de músicos do Festival da Canção recusa participação caso ganhe