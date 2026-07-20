Desejos íntimos de poder e fama que começam nas nossas casas.
Desejos íntimos de poder e fama que começam nas nossas casas.Foto: Alípio Padilha
Cultura

Um punhal e Coca-Cola: ‘Macbeth’ como espelho dos dramas de hoje

Os SillySeason partem do texto de Shakespeare para mostrar uma sociedade em que reina a ambição desmedida pelo poder e a degradação moral. Estará em cena no Capitólio, em Lisboa, de 21 a 25 de julho.
Carla Alves Ribeiro
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