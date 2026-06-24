O ator Albano Jerónimo integra o elenco de Polo Norte.
O ator Albano Jerónimo integra o elenco de Polo Norte. Foto: D.R.
Cultura

‘Polo Norte’. E se o Paraíso estivesse intacto sob o gelo do Ártico?

Jorge Andrade, da companhia Mala Voadora, pediu a Seth Bockley para escrever uma peça a partir de um texto de 1885 escrito pelo primeiro presidente da Universidade de Boston, que mistura ciência e fé. O resultado é uma espécie de “laboratório” de manipulação de factos. Estará em cena na Culturgest, em Lisboa, de 26 de junho a 4 de julho.
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