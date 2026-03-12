‘Um Inimigo do Povo’ propõe uma reflexão sobre a imigração enquanto lhe dá voz

A promessa, escrita sem pudor nas várias sinopses da peça intitulada Um Inimigo do Povo – que surge com um texto original de Marco Martins a partir da obra homónima do dramaturgo norueguês Henrik Ibsen – é no sentido de haver “uma reflexão sobre a forma como os media e os partidos políticos de várias esferas manipulam a imagem” de imigrantes “sem jamais lhes darem verdadeiramente voz”. Uma fotografia tirada com um telemóvel, no dia 19 de dezembro de 2024, quando a PSP realizou uma operação na Rua do Benformoso, em Lisboa, que levou a que várias dezenas de imigrantes fossem encostadas à parede foi o ponto de partida para, através desta peça, a voz ser devolvida a estas pessoas, até porque um dos atores que estará em placo é mesmo um dos participantes nessa operação policial, junto a dez outros imigrantes que farão o exercício de refletir sobre o individual e o coletivo transposto a uma lógica de “oposição entre a minoria e a maioria”, explicou Marco Martins, numa conversa com o DN. Tudo poderá ser visto no Centro Cultural de Belém (CCB) entre 12 e 15 de março.“Nós estamos em permanente diálogo e alerta com o que nos rodeia e somos afetados, de forma menor ou maior”, observa Marco Martins quando questionado sobre se esta adaptação parte de uma preocupação com o mundo ou com aquele momento particular em dezembro de 2024. “A minha atenção ao Benformoso prende-se com essa ideia de, de repente, haver cerca de 60 pessoas encostadas a uma parede, numa posição de aparente criminalidade, numa rua a 200 ou 400 metros do lugar onde eu vivo”, observa, enquanto explica a forma como muitas vezes a realidade é mediada por pessoas, “idealmente por jornalistas profissionais - mas muito raramente -, com muita informação a chegar por outras vias, pelas redes sociais, por órgãos mais ou menos de informação cujas fontes não sabemos quais são”, afirma.Para além disto, a juntar ao caldeirão de possibilidades, continua o encenador, estas pessoas - imigrantes - “nunca são ouvidas, nunca têm uma voz, nunca têm um palco, nunca têm uma identidade”.Por todos estes motivos, da distorção da realidade à pouca visibilidade que é dada aos imigrantes, apesar de serem tema de conversa frequente, Marco Martins diz que quis “fazer um espetáculo que virasse essas pessoas para nós e as pusesse a falar sobre as suas vidas”.A preocupação de Marco Martins com os imigrantes do sudeste asiático começa desde logo por conceitos e pela utilização do termo “hindustânicos”, com o qual muitas vezes são genericamente identificados por outras pessoas de outras proveniências.“É como se nos chamassem ibéricos. Há uma desumanização daquelas pessoas, no sentido de retirá-las da sua individualidade”, descreve, vincando o trabalho que tem desenvolvido ao longo dos últimos 20 anos em comunidade. Marco Martins estava a trabalhar a peça Um Inimigo do Povo, escrita por Henrik Ibsen em 1882, partindo do conflito entre o indivíduo e o coletivo, que é o que a define. No entanto, em dezembro de 2024, a operação policial deu ao encenador a ideia de fazer uma adaptação ao momento, com esta preocupação espelhada.Por isso, a ideia inicial de Marco Martins era transportar para o universo da peça as pessoas que tinham sido encostadas à parede durante a operação da rua do Benformoso. O objetivo não se concretizou totalmente, mas não ficou pelo caminho. Das várias dezenas de imigrantes que protagonizaram a operação policial, um integra a peça. Em relação aos outros atores imigrantes que estarão em palco, o encenador lembra que “não estavam naquela parede, mas podiam ter estado, só que não passaram lá naquela altura, naquele dia”.Para além disso, foi o que estas pessoas sentiram que puxou o encenador para esta criação, isto é, “o pavor de serem agredidas, de serem insultadas, expulsas”.A grande assembleiaA narrativa da peça original de Ibsen passa-se numa cidade norueguesa que tem como principal motor da economia uma espécie de termas, e apresenta como principal argumento o conflito entre o individual e o coletivo. Porém, na leitura de Marco Martins, “a grande frase da peça é: a maioria nunca tem razão.”“É esta ideia de que normalmente a minoria está mais perto de alguma coisa que nós possamos chamar verdade, apesar da palavra verdade ser uma palavra difícil”, completa o encenador..Numa alusão a uma cena, que refere como sendo “a da assembleia, que é um pouco um tribunal”, uma das personagens “tenta dizer à população que as águas estão envenenadas e, portanto, deviam fechar as termas. E eles dizem: mas se fecharmos as termas a cidade morre. O que é que fazemos? E a nossa posição para com este problema da imigração e a condição dos imigrantes é sempre também, de alguma forma, fechar os olhos à forma criminal e desumana como eles são tratados, em prol da nossa economia”, descreve Marco Martins.É neste ponto que o texto do encenador se encontra com o texto original do dramaturgo norueguês, explica, acrescentando que “esta minoria também não é ouvida e ela própria está mais perto do problema”, mas talvez não da “verdade, porque essa é relativa”.“O meu trabalho é sobre pôr questões e vários ângulos sobre temas que por vezes parecem ser unívocos. Não é um trabalho de ativismo, é um trabalho de levantar questões, de levantar perguntas”, esclarece.Numa ligação entre o título da peça e a narrativa, Marco Martins explica como se procede a “uma reflexão sobre a ideia de que alguns grupos políticos, sobretudo ligados mais à extrema-direita, aos populismos, defendem que o imigrante é a causa de todos os nossos males”.Questionado sobre se esta ideia de uma minoria estar mais próxima da verdade – com a advertência de que o conceito de verdade não é absoluto – pode colocar em causa a própria ideia de democracia, Marco Martins esclarece que a “peça é um clássico e sempre foi controversa”. “Na peça do Ibsen isto está ligado muito mais a uma elite, ou seja, que as elites estão mais perto do conhecimento, são elas que estarão mais perto da razão, não da verdade”, adverte.No entanto, principalmente por ser polémica, a peça, para o encenador, “é uma grande reflexão sobre a democracia”, porque “não há uma exclusividade da razão, não pode haver”.Independentemente de onde partiu a peça, distante da Noruega do século XIX, Marco Martins espera que o público saia do CCB “inquieto” depois de assimilar esta peça.“Hoje em dia sentimos que as pessoas vão ao teatro ou ao cinema um bocado como quem vai à missa, para se sentirem bem. Eu gostava que as pessoas saíssem inquietas e sobretudo mais atentas a este fenómeno da imigração e a estas pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, de várias maneiras: a pessoa que nos entrega a comida, a pessoa que guia o nosso transporte, a pessoa que faz as limpezas.”Para o encenador, os imigrantes “são pessoas que estão presentes e que nós escolhemos sistematicamente ignorar. Dito isto, acho que não é exclusivo da imigração, acho que estamos a caminhar para uma sociedade em que há uma grande ausência de pensamento coletivo e pensamento sobre o outro. Acho que o teatro tem esse lugar de empatia único”, conclui.Entre o medo e a vergonhaPor trás da peça, há um trabalho de investigação que ficou a cargo das jornalistas do Expresso Joana Pereira Bastos e Raquel Moleiro, que chegaram às pessoas que no dia 19 de dezembro de 2024 acabaram por ser apanhadas na operação policial.Ao DN, Joana Pereira Bastos relata “um processo moroso e difícil”, porque se trata “de uma população, de uma comunidade que está um bocado desconfiada” depois de terem sido “apontados como os responsáveis de todo o mal”. Joana Pereira Bastos ultrapassa aquele dia em concreto e refere "aspetos políticos, até com cartazes a dizer 'isto não é o Bangladesh'", que são "altamente dirigidos a eles", o que acaba por gerar um clima de desconfiança que tornou tudo muito mais complicado."Não foi fácil chegar lá e pedir-lhes que nos contassem as suas histórias de vida, não só aquilo que viveram nos seus países de origem e tudo aquilo que viveram até chegarem a Portugal, as dificuldades económicas, sociais, culturais, de integração", relata a jornalista, acrescentando que só não foi ainda mais difícil porque tiveram o apoio de duas pessoas importantes da comunidade do Bangladesh em Portugal: o líder da comunidade, Rana Uddin, e "um imigrante também do Bangladesh que está em Lisboa há vários anos, que fala bastante bem português e é uma pessoa que tem algum ascendente sobre a comunidade, porque os ajuda a tratar de documentação, ajuda em vários problemas que têm".As barreiras acabaram por ser quebradas, mas a adicionar mais um nível de dificuldade a esta tarefa, completa a jornalista, há o facto de serem duas mulheres a fazer esta investigação. "Até do ponto de vista cultural essa questão das mulheres também já não é a coisa mais fácil do mundo", observa.Ainda assim, de acordo com Joana Pereira Bastos, muitos dos imigrantes apontados pelas duas fontes das jornalistas como tendo estado encostados à parede durante a operação policial, acabaram por negar a sua participação. "Isto aconteceu várias vezes com pessoas que nós sabíamos que tinham estado encostadas à parede", conta a jornalista, que acabou por concluir, mais tarde, que "as pessoas tinham muita vergonha, além do medo".Está tudo ligado ao facto da polícia, durante "aquela operação policial", ter mantido "encostadas à parede durante mais de duas horas pessoas sobre quem não recaía nenhum tipo de suspeita, mas que de alguma forma são tratadas como criminosas", explica a jornalista, levantando o véu de mais um problema da comunidade bengali."Eles achavam que se alguém soubesse que eles estiveram durante mais de duas horas encostados à parede, alguém iria achar: 'alguma coisa fizeram, se foram tratados como criminosos é porque alguma coisa fizeram.'"Este fenómeno ultrapassou mesmo as fronteiras portuguesas e acabou por chegar às próprias famílias destes imigrantes nos países de origem, através das imagens difundidas nos órgãos de comunicação social. "As imagens correram o mundo e passaram até na CNN Internacional", esclarece Joana Pereira Bastos, contando a história de um imigrante em concreto, que teve os pais e a filha dele, no Bangladesh, a assistir na televisão à operação policial, acabando por identificá-lo como uma das pessoas que estava encostada à parede, juntamente com dezenas de outros imigrantes, chegando a associá-lo a criminosos.No final, apesar de ele assegurar a sua inocência, perguntaram-lhe, insistentemente: "O que é que tu fizeste?"Com tudo isto, a jornalista percebeu que houve "um antes e um depois daquele dia na Rua do Benformoso". "Apesar do crescimento do discurso de extrema-direita nos últimos anos, apesar dos cartazes, até àquele momento, para muitos imigrantes Portugal era visto como um país acolhedor", conclui.