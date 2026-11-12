Um estrangeiro em Chang’an há mais de mil anos

Certo dia, entrando numa taberna pertencente a comerciantes estrangeiros, Ch’oe Ch’iwon reparou que os clientes das mesas vizinhas tinham nos copos uma bebida alcoólica de cor vermelho-escura. Era vinho de uva. Naquela época, esta bebida ainda era pouco comum em Chang’an, onde a população consumia sobretudo vinho de arroz, produzido localmente.

O movimentado Mercado Ocidental era um dos seus lugares preferidos para passear nos tempos livres. No entanto, o lugar onde passava a maior parte dos seus dias era o Guozijian, a mais alta instituição de ensino da Dinastia Tang. Além de receber estudantes do próprio império, acolhia também jovens provenientes dos países vizinhos. Foi lá que Ch’oe Ch’iwon prosseguiu os seus estudos. Entre os seus colegas, encontravam-se estudantes de Silla e do Japão, bem como jovens provenientes das regiões fronteiriças do nordeste do Império Tang. Juntos, estudavam os clássicos confucionistas e preparavam-se para os Exames Imperiais.

Ao sair do Guozijian, Ch’oe Ch’iwon percorria as ruas e ruelas dos bairros residenciais. Pelo caminho, cruzava-se por vezes com pessoas vestidas à moda da Ásia Central, enquanto, ao longe, chegavam os sons de músicas de terras distantes. Mais adiante, encontrava templos budistas de diferentes dimensões. Estas ruelas tornaram-se parte da sua rotina quotidiana ao longo dos anos que se seguiram. O tempo foi passando e Ch’oe Ch’iwon acabou por alcançar, em apenas seis anos, o objetivo que inicialmente se propusera atingir em dez.

Depois de concluir os estudos em Chang’an, Ch’oe Ch’iwon partiu para outras regiões, onde desempenhou funções oficiais e escreveu numerosos poemas e textos. Em 884, regressou a Silla, trazendo consigo os manuscritos que reunira ao longo desses anos. De volta à terra natal, dedicou-se ao ensino e à escrita, transmitindo às gerações mais jovens os conhecimentos dos clássicos confucionistas que adquirira em Chang’an. Gerações posteriores na Península Coreana honraram-no com o título de “Mestre do Confucionismo do Reino do Oriente”, reconhecendo-o como uma das mais eminentes autoridades da tradição confucionista.

Cerca de 20 anos depois da partida de Ch’oe Ch’iwon, forças militares regionais obrigaram a corte imperial a transferir a capital para Luoyang, procurando assim controlar o poder político. Muitos dos palácios e edifícios residenciais de Chang’an foram destruídos. Mais tarde, os funcionários que permaneceram na cidade reconstruíram uma área urbana mais reduzida sobre as ruínas da antiga cidade imperial. Já durante a Dinastia Ming, a cidade foi restaurada e passou a chamar-se Xi’an. A sua extensão correspondia então a apenas cerca de um sétimo da extensão da antiga Chang’an.

Durante as escavações arqueológicas em Xi’an, foram descobertos vestígios dos antigos portões da Chang’an da Dinastia Tang. Há mais de mil anos, quando Ch’oe Ch’iwon, então um jovem estrangeiro, entrava e saía da capital, talvez tenha passado por estes mesmos portões.

Os portões e os muros que delimitavam os bairros desapareceram há muito, e até o próprio nome da cidade mudou. Ainda assim, o significado de Chang’an, “paz duradoura”, permanece vivo na memória das pessoas.