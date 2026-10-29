U2 atuam no Estádio da Luz em maio do próximo ano

A banda irlandesa U2 vai regressar a Lisboa, em maio do próximo ano, para um concerto no Estádio da Luz, anunciou esta quinta-feira, 29 de outubro, a promotora do espetáculo.

O concerto, que acontece no âmbito da digressão mundial “The Greatest Show on Earth”, está marcado para 27 de maio, segundo a Live Nation Portugal.

A primeira parte do espetáculo estará a cargo dos britânicos Wolf Alice.

Os bilhetes, cujos preços não foram divulgados, estarão à venda a partir das 10:00 de 06 de novembro, no 'site' da promotora, em www.livenation.pt.

Um dia antes, 05 de novembro, haverá um período de pré-venda, entre as 10:00 e as 22:00, também no 'site' da promotora. “Para estar inscrito nessa pré-venda terá de se inscrever no nosso 'website' até terça-feira dia 03 de novembro, às 13:00”, lê-se no comunicado hoje divulgado.

A nova digressão mundial dos U2 arranca no México, em fevereiro, com uma série de concertos já esgotados, seguindo depois para São Paulo, no Brasil, onde as atuações em março também já não têm bilhetes disponíveis.

A etapa europeia da digressão tem início na Suécia, em 26 de abril, em Estocolmo, passando depois por países como Países Baixos, Alemanha, Itália e França, além de Portugal.

A banda realizará um período de pré-venda de bilhetes para os espetáculos na Europa, mas o concerto de Lisboa não está abrangido.

A banda de Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. edita em novembro o primeiro álbum de originais em nove anos, intitulado “Carnaval de Luz”, do qual já foram divulgados dois temas, o mais recente dos quais de nome “Silencio”, descrito como uma “homenagem à insolência dos inícios do ‘surf punk’”.

No ano em que a banda assinala 50 anos de existência, o disco vai incluir novas colaborações com Brian Eno, Martin Garrix e Daniel Lanois, além do tema “Torn”, gravado com Dolly Parton, no que foi a última gravação da cantora norte-americana, segundo informação disponível no ‘site’ do grupo de Dublin.