Torre de Belém e Mosteiro dos Jerónimos reabrem segunda-feira

O Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém vão voltar a receber visitantes já na segunda-feira, Dia Internacional dos Museus, embora com algumas limitações de higiene e segurança impostas pela pandemia de Covid-19. Os dois monumentos, dos mais emblemáticos do país e da cidade de Lisboa, património mundial sa Unesco, estão encerrados desde o dia 13 de março.

A diretora dos dois monumentos. Dalila Rodrigues explicou à TSF, que, na Torre de Belém apenas vai ser possível visitar a parte mais baixa do espaço, o baluarte e o terraço adjacente. A parte superior da torre não poderá abrir ao público, uma vez que a exiguidade das escadas, que não permitem circulação simultânea nos dois sentidos.

Já no Mosteiro dos Jerónimos, o acesso será limitado a "um visitante por cada 25 metros quadrados" e a igreja, que é de acesso gratuito, "vai ter um circuito especial" para visitas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Quem quiser visitar os monumentos pode fazê-lo nos horários habituais, que se mantêm, mas terá obrigatoriamente de usar máscara e respeitar a distância de segurança de dois metros. Medidas de segurança que vão "obrigar a reduzir significativamente" o número de visitantes, que, nesta fase, serão na maioria portugueses, uma vez que as fronteiras ainda estão fechadas e o turismo é nulo.

O fecho forçado por via da pandemia levou a uma perda de receitas no valor de 1, 5 milhões de euros. Fechados desde o dia 13 de março, os dois monumentos, que são visitados por mais de um milhão de pessoas por ano, perderam milhares de visitantes nestes dois meses, que incluiu o período da Páscoa, um dos mais procurados - e rentáveis - do ano.