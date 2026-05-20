Teatro Aberto distinguido com Medalha de Mérito Cultural pelo Governo

O Governo vai distinguir o Teatro Aberto com a Medalha de Mérito Cultural, esta quarta-feira, 20 de maio, numa cerimónia presidida pela Ministra da Cultura. “Atribuir a Medalha de Mérito Cultural ao Teatro Aberto é afirmar o profundo respeito e reconhecimento por um trabalho de cinco décadas dedicado à criação e divulgação da dramaturgia e ao desenvolvimento das artes performativas em Portugal”, diz Margarida Balseiro Lopes citada num comunicado do Ministério da Cultura, Juventude e Desporto.O ministério sublinha que a condecoração assinala o 50.º aniversário da instituição, "homenageando um percurso iniciado com o Grupo 4, nos anos 60, e desenvolvido pelo Novo Grupo de Teatro cuja programação de teatro, ópera e música se tornou uma referência da criação contemporânea em Portugal".Esta homenagem acontece no dia em que o Teatro Aberto estreia a ópera Por Todos Nós, com libreto de João Lourenço e Vera San Payo de Lemos, música de Eurico Carrapatoso e direção musical de João Paulo Santos. Partindo do romance Os Memoráveis, de Lídia Jorge, esta coprodução OPART/Teatro Nacional de São Carlos está inserida na programação da Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril..Uma ópera com um anjo a pairar para celebrar o 25 de Abril no Teatro Aberto