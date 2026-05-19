'Por Todos Nós' é uma co-produção do Novo Grupo/Teatro Aberto com a Opart/Teatro Nacional de São Carlos.
'Por Todos Nós' é uma co-produção do Novo Grupo/Teatro Aberto com a Opart/Teatro Nacional de São Carlos.Foto: Paulo Spranger
Cultura

Uma ópera com um anjo a pairar para celebrar o 25 de Abril no Teatro Aberto

O libreto é de João Lourenço e Vera San Payo de Lemos e a música de Eurico Carrapatoso. A ópera 'Por Todos Nós' partiu do romance 'Os Memoráveis', de Lídia Jorge, ao qual se juntou a figura de um anjo que atravessa a ação. Estreia amanhã e terá quatro récitas.
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